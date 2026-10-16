Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Πού και πότε θα εκδηλωθούν οι βροχοπτώσεις 

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
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  • Οι βροχοπτώσεις στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τα μεσάνυχτα, με προσωρινή αλλαγή του καιρού.
  • Τις επόμενες ώρες προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.
  • Το πρωί του Σαββάτου ο καιρός θα έχει χειμωνιάτικο χαρακτήρα σε πολλές περιοχές, με πιθανότητα πολύ πρώιμων χιονοπτώσεων και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
  • Οι βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
  • Η κίνηση ατμοσφαιρικών συστημάτων από τα Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για στατική αστάθεια και έντονα καιρικά φαινόμενα.
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Μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τον καιρό να αλλάζει προσωρινά.

Το γράφημα του meteo.gr αποτυπώνει τις ώρες που αναμένεται βροχή στην πρωτεύουσα:

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Σύμφωνα με το Weather Phenomena φαινόμενα έχουμε στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και στο Αιγαίο αυτή την ώρα βάση δορυφορικής sat24_com. Επίσης εντυπωσιακές οι νεφώσεις που διακρίνονται από το Ιόνιο έως τα Δωδεκάνησα!!!

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Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η πρόγνωση για τον καιρό του Σαββάτου και της Κυριακής έχει ως εξής:

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Ζιακόπουλος: Μίνι χειμώνας το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και κρύο

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, νέα επιδείνωση αναμένεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωργολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, με το σκηνικό του καιρού να αναμένεται χειμωνιάτικο το πρωί του Σαββάτου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως τα φαινόμενα θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Μάλιστα, όπως αναφέρει, σε δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Το πρώτο βήμα για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο 36άωρο στη χώρα μας ήταν η αποκοπή (Α) του χαμηλού από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το δεύτερο βήμα ήταν η κίνηση του αποκομμένου χαμηλού από τις Βαλτικές χώρες προς τα Β-ΒΑ Βαλκάνια και το κρίσιμο για τον καιρό της περιοχής μας τρίτο βήμα είναι η δημιουργία ενός μέγιστου στροβιλισμού (ΜΣ) το οποίο αναμένεται να κινηθεί από τα ΒΔ Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα.

Στη μέση τροπόσφαιρα (5,5 χλμ) οι θερμοκρασίες που θα μεταφερθούν στην περιοχή μας και κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες για την εποχή και αυτό ευνοεί τη στατική αστάθεια κυρίως στην περιοχή του Β. Αιγαίου. Πέρα από αυτό, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αυτό θα γίνει λόγω της θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και της όποιας βαροκλινικότητας υπάρχει στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του στροβίλου (ΠΒ).

Αναμφίβολα, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας χώρας το πρωί του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ. Τέλος, από κλιματολογικής πλευράς, δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.

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