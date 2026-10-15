Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

Snapshot πρώτες χιονοπτώσεις του φετινού φθινοπώρου κάλυψαν με χιόνι τον Παρνασσό, την Οίτη και τον Όλυμπο, δημιουργώντας χειμωνιάτικο τοπίο ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου.

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού το ύψος του χιονιού έφτασε περίπου τα 5 εκατοστά στα 1.750 μέτρα υψόμετρο.

Η θερμοκρασία στα ορεινά περιοχές υποχώρησε κάτω από το μηδέν, με το κρύο να επηρεάζει και περιοχές όπως το Μαυρολιθάρι της Οίτης.

Οι πρώτες χιονοπτώσεις του Οκτωβρίου δεν θεωρούνται ασυνήθιστες για τα μεγάλα υψόμετρα της Ελλάδας και η διατήρηση του χιονιού εξαρτάται από τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει ακόμη Οκτώβριο, ωστόσο ο χειμώνας έκανε ήδη αισθητή την παρουσία του στα ορεινά της Ελλάδας.

Οι πρώτες χιονοπτώσεις έντυσαν στα λευκά τον Παρνασσό και την Οίτη, ενώ χιονισμένες εικόνες έχουν καταγραφεί και στον Όλυμπο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Δεκέμβριο παρά μέσα φθινοπώρου.

Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα στις 13 και 14 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, έφερε χιόνια στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Την ώρα που αρκετές περιοχές αντιμετώπιζαν προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις, στα ψηλότερα τμήματα των βουνών οι κατακρημνίσεις εκδηλώθηκαν με τη μορφή χιονιού.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά ενημερωτικά μέσα αποτυπώνουν την εντυπωσιακή αλλαγή του τοπίου, με χιονισμένες βουνοκορφές, ορεινά καταφύγια μέσα στην ομίχλη και εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέντρων να έχουν ήδη καλυφθεί από τα πρώτα λευκά στρώματα.

Χιόνι 5 εκατοστών στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού

Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της μεταβολής του καιρού είναι εκείνες που καταγράφηκαν το στον Παρνασσό.

Το χιονοδρομικό κέντρο ντύθηκε στα λευκά, καθώς η χιονόπτωση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καλύπτοντας το έδαφος, τις εγκαταστάσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το ύψος του χιονιού έφτασε περίπου τα 5 εκατοστά στα 1.750 μέτρα, στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνουν ένα τοπίο με πυκνή ομίχλη και χιονισμένες επιφάνειες.

Στα «λευκά» Οίτη και Όλυμπος

Ο Όλυμπος βρίσκεται επίσης ανάμεσα στα βουνά όπου έχουν ήδη καταγραφεί χιονοπτώσεις τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο. Χαρακτηριστική η εικόνα του Forecast Weather Greece από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (15/10).

Η ανατολή του ήλιου αποκάλυψε τις χιονισμένες κορυφές του βουνού μετά τη χιονόπτωση της Τετάρτης και στην Οίτη. Η χιονόστρωση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην κορυφή Πύργος, ενώ από το Καταφύγιο της Οίτης μπορούσε κανείς να παρατηρήσει το λευκό τοπίο στις ψηλότερες κορυφές, παρότι στο ίδιο το καταφύγιο δεν είχε σημειωθεί χιονόστρωση.

Η φετινή χιονόπτωση σημειώθηκε σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το 2025, όταν τα πρώτα χιόνια είχαν πέσει στην Οίτη στις 28 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Adel».

Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία στα ορεινά

Η εμφάνιση των πρώτων χιονιών συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ο υδράργυρος υποχώρησε κάτω από το μηδέν σε ορισμένες ορεινές περιοχές.

Στον κατάλογο των περιοχών με χαμηλές θερμοκρασίες περιλαμβανόταν και το Μαυρολιθάρι της Οίτης, επιβεβαιώνοντας ότι το κρύο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις ψηλότερες βουνοκορφές.

Η πτώση της θερμοκρασίας συνδέεται με τη διέλευση της πρόσφατης ατμοσφαιρικής διαταραχής, που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετά τμήματα της Ελλάδας και χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα.

Τι σημαίνουν τα πρώτα χιόνια του Οκτωβρίου

Παρά τις εικόνες που θυμίζουν καταχείμωνο, οι χιονοπτώσεις τον Οκτώβριο στα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά δεν αποτελούν από μόνες τους ασυνήθιστο φαινόμενο.

Σε μεγάλα υψόμετρα, η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει κοντά ή κάτω από το μηδέν ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο, όταν ψυχρές αέριες μάζες συνδυάζονται με επαρκή υγρασία.

Η πρώτη χιονόστρωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το χιόνι θα διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διάρκειά του εξαρτάται από τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, την ηλιοφάνεια και το υψόμετρο.

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