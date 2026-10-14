Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

Snapshot Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται στις 16-17 Οκτωβρίου με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση βορείων ανέμων στην Ελλάδα.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα υπάρξει μικρή βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των φαινομένων εκτός της βόρειας Κρήτης.

Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προβλέπεται νέα επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, όχι μόνο στις υψηλότερες κορυφές, λόγω της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.

Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και το ύψος των χιονοπτώσεων παραμένουν αβέβαια και θα εξαρτηθούν από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής. Snapshot powered by AI

Μικρή ανάπαυλα πριν από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη (15/10), καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες του τελευταίου διημέρου απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς ήδη από την Παρασκευή (16/10) μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου η μεταβολή του καιρού θα είναι αρκετά σημαντική ώστε να σημειωθούν χιονοπτώσεις όχι μόνο στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται το ακριβές ύψος στο οποίο θα εμφανιστούν.

Σταδιακή βελτίωση μετά την κακοκαιρία την Πέμπτη

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με βροχές σε περιοχές της Εύβοιας και της νότιας και νοτιοανατολικής νησιωτικής Ελλάδας, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν σχετικά γρήγορα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει η βόρεια Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει την πορεία του προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που επηρεάζουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές, θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, περίπου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις κανονικές τιμές του Οκτωβρίου.

Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το διήμερο Παρασκευής 16 και Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας.

Η νέα μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Η επικράτηση των βοριάδων αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

Έρχονται χιόνια στα ορεινά

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα χιόνια δεν αναμένεται να περιοριστούν αποκλειστικά στις ψηλότερες κορυφές των βουνών, στοιχείο ενδεικτικό της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ορεινές περιοχές ή υψόμετρα στα οποία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, καθώς η ακριβής κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα για τα μέσα Οκτωβρίου, με τον καιρό να αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στον προχωρημένο φθινόπωρο.

Το επόμενο 48ωρο στο επίκεντρο των μετεωρολόγων

Η διαδοχική διέλευση ατμοσφαιρικών διαταραχών διατηρεί τον καιρό άστατο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη νέα πτώση της θερμοκρασίας και στην πιθανότητα εκδήλωσης χιονοπτώσεων.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις συγκλίνουν ως προς την επικράτηση σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών για την εποχή, αν και παραμένουν διαφοροποιήσεις σχετικά με την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των νέων φαινομένων.

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