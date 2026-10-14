Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα στις 16 και 17 Οκτωβρίου, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των βορείων ανέμων

Ανθή Κουρεντζή

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται στις 16-17 Οκτωβρίου με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση βορείων ανέμων στην Ελλάδα.
  • Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα υπάρξει μικρή βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των φαινομένων εκτός της βόρειας Κρήτης.
  • Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προβλέπεται νέα επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο.
  • Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, όχι μόνο στις υψηλότερες κορυφές, λόγω της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.
  • Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και το ύψος των χιονοπτώσεων παραμένουν αβέβαια και θα εξαρτηθούν από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής.
Snapshot powered by AI

Μικρή ανάπαυλα πριν από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη (15/10), καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες του τελευταίου διημέρου απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς ήδη από την Παρασκευή (16/10) μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου η μεταβολή του καιρού θα είναι αρκετά σημαντική ώστε να σημειωθούν χιονοπτώσεις όχι μόνο στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται το ακριβές ύψος στο οποίο θα εμφανιστούν.

Σταδιακή βελτίωση μετά την κακοκαιρία την Πέμπτη

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με βροχές σε περιοχές της Εύβοιας και της νότιας και νοτιοανατολικής νησιωτικής Ελλάδας, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν σχετικά γρήγορα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει η βόρεια Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει την πορεία του προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που επηρεάζουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές, θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, περίπου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις κανονικές τιμές του Οκτωβρίου.

Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το διήμερο Παρασκευής 16 και Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας.

kairos-paraskevi.jpg

Η νέα μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Η επικράτηση των βοριάδων αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

savvato-kairos.jpg

Έρχονται χιόνια στα ορεινά

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα χιόνια δεν αναμένεται να περιοριστούν αποκλειστικά στις ψηλότερες κορυφές των βουνών, στοιχείο ενδεικτικό της ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει τη χώρα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ορεινές περιοχές ή υψόμετρα στα οποία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, καθώς η ακριβής κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα για τα μέσα Οκτωβρίου, με τον καιρό να αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στον προχωρημένο φθινόπωρο.

Το επόμενο 48ωρο στο επίκεντρο των μετεωρολόγων

Η διαδοχική διέλευση ατμοσφαιρικών διαταραχών διατηρεί τον καιρό άστατο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη νέα πτώση της θερμοκρασίας και στην πιθανότητα εκδήλωσης χιονοπτώσεων.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις συγκλίνουν ως προς την επικράτηση σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών για την εποχή, αν και παραμένουν διαφοροποιήσεις σχετικά με την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των νέων φαινομένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου - Βίντεο

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι επικρίνει τον Τραμπ: «Η συμφωνία για το ντίζελ με τον Πούτιν είναι επικίνδυνη»

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του - Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σπινθήρες από καλώδια ηλεκτροδότησης πέφτουν στον δρόμο έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν αρκούν εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα»: Tι θα ζητησει ο Μητσοτάκης από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενεργειακή κρίση

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα διαφθοράς στο NATO: Μίζες, «μαϊμού» τιμολόγια και δωροδοκίες αξιωματούχων - Πέντε συλλήψεις στη Νορβηγία, έφοδοι σε Ρουμανία, Γερμανία

21:03ME TO N & ME TO Σ

Πότε γεμίσαμε με υποψήφιους δολοφόνους;

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φτιάχνει η Εκκλησία στην Τανάγρα - Λύθηκε το πρόβλημα με το οικόπεδο

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall έδωσαν στην δημοσιότητα οι αρχές για πρώτη φορά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

20:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο The Ellinikon η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Συνεργασία με Πολιτεία και LAMDA Developmen

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική

20:14ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο GSI: Αίτημα για NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα αναλάβει τις έρευνες  

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

20:00ΥΓΕΙΑ

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του - Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα διαφθοράς στο NATO: Μίζες, «μαϊμού» τιμολόγια και δωροδοκίες αξιωματούχων - Πέντε συλλήψεις στη Νορβηγία, έφοδοι σε Ρουμανία, Γερμανία

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σπινθήρες από καλώδια ηλεκτροδότησης πέφτουν στον δρόμο έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ