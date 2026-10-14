Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

Snapshot Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται στην Ελλάδα προς το τέλος της εβδομάδας με βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι ακραίες, με μέγιστα 35 mm την Παρασκευή και 18 mm το Σάββατο.

Δεν προβλέπεται γενικευμένη ή σοβαρή κακοκαιρία σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα του ICON-EU.

Η μετεωρολογική ενημέρωση θα είναι υπεύθυνη και χωρίς υπερβολές, παρακολουθώντας τυχόν τοπικούς κινδύνους. Snapshot powered by AI

Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τον καιρό στην Ελλάδα προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

Νέα διαταραχή στον ορίζοντα, όχι όμως και νέος λόγος για πανικό

Ναι, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα μας απασχολήσει προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Αλλά ας μη μετατρέπουμε κάθε φθινοπωρινή βροχή σε απειλή και κάθε βαρομετρικό σύστημα σε «επικείμενη θεομηνία».

Οι χάρτες έχουν αριθμούς, όχι κραυγές! Στην παρούσα πρόγνωση του ICON-EU, τα 24ωρα μέγιστα που εντοπίζονται στον ελληνικό χώρο είναι περίπου 35 mm την Παρασκευή και 18 mm το Σάββατο. Δεν μιλάμε, με τα σημερινά στοιχεία, για κάποια γενικευμένη ακραία κακοκαιρία.

Ασφαλώς, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα επισημάνουμε οποιονδήποτε τοπικό κίνδυνο προκύψει. Η μετεωρολογία δεν είναι διαγωνισμός εντυπώσεων. Ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, όχι να καλλιεργούμε φόβο για να κερδίσουμε λίγα παραπάνω κλικ.

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