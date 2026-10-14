Παρνασσός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες
Όπως φαίνεται στα πλάνα, το έχει στρώσει στο έδαφος, ενώ το ομιχλώδες τοπίο παραπέμπει σε άκρως χειμερινό σκηνικό
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- Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό στις 14 Οκτωβρίου.
- Το χιόνι έχει καλύψει το έδαφος και τα οχήματα στην περιοχή.
- Το ομιχλώδες τοπίο δημιουργεί χειμερινή ατμόσφαιρα στον Παρνασσό.
- Τα καιρικά δεδομένα είναι θετικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σήμερα 14 Οκτωβρίου στον Παρνασσό με τους ανθρώπους του χιονοδρομικού κέντρου να απαθανατίζουν τις στιγμές και να τις μοιράζονται με τους ακόλουθούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, το έχει στρώσει στο έδαφος, ενώ το ομιχλώδες τοπίο παραπέμπει σε άκρως χειμερινό σκηνικό. Παράλληλα και τα οχήματα είναι καλυμμένα με χιόνι, με τα μηνύματα που στέλνει ο καιρός να είναι αισιόδοξα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ...
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