Παρνασσός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

Snapshot Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό στις 14 Οκτωβρίου.

Το χιόνι έχει καλύψει το έδαφος και τα οχήματα στην περιοχή.

Το ομιχλώδες τοπίο δημιουργεί χειμερινή ατμόσφαιρα στον Παρνασσό.

Τα καιρικά δεδομένα είναι θετικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σήμερα 14 Οκτωβρίου στον Παρνασσό με τους ανθρώπους του χιονοδρομικού κέντρου να απαθανατίζουν τις στιγμές και να τις μοιράζονται με τους ακόλουθούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το έχει στρώσει στο έδαφος, ενώ το ομιχλώδες τοπίο παραπέμπει σε άκρως χειμερινό σκηνικό. Παράλληλα και τα οχήματα είναι καλυμμένα με χιόνι, με τα μηνύματα που στέλνει ο καιρός να είναι αισιόδοξα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ...