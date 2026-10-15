Καιρός: Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές

Με ισχυρούς βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ από την Κυριακή διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση – Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές
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  • Το Σαββατοκύκο 17-18 Οκτωβρίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο.
  • Υπάρχει πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά, όχι μόνο στις υψηλές κορυφές, λόγω εισβολής ψυχρών αερίων μαζών.
  • Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα, ενώ την Κυριακή αναμένεται βελτίωση με περιορισμό των βροχών και περισσότερη ηλιοφάνεια.
  • Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 έως 8 μποφόρ το Σάββατο και θα εξασθενήσουν σταδιακά από την Κυριακή.
  • Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, παρά τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών στα πρωινά και βραδινά.
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Με ένα νέο κύμα ψυχρότερων αερίων μαζών που θα φέρουν βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες αναμένεται να κυλήσει το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, με το φθινόπωρο να δείχνει πλέον το πιο «ψυχρό του πρόσωπο».

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα στις 13 και 14 Οκτωβρίου, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ενδέχεται να ευνοήσει ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά, όχι απαραίτητα μόνο στις υψηλότερες βουνοκορφές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα έως την Πέμπτη (15/10), το Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί η αστάθεια σε περιοχές της χώρας, ενώ την Κυριακή διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Βροχές, βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας του Σάββατο

Το Σάββατο η χώρα αναμένεται να επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική διαταραχή που θα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ήδη από την Παρασκευή. Οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου προβλέπονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες.

Η ψυχρή μεταφορά από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα προκαλέσει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν, φτάνοντας σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις τα 5 έως 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ανατολικά και στα νησιωτικά τμήματα, όπου οι βροχοπτώσεις θα συνδυάζονται κατά τόπους με ισχυρούς ανέμους. Πάντως, οι επιμέρους προγνώσεις δεν συμφωνούν ακόμη απολύτως ως προς τη διάρκεια των φαινομένων μέσα στο Σάββατο, με ορισμένα προγνωστικά δεδομένα να υποδεικνύουν ταχύτερη εξασθένηση των βροχών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Βελτιωμένο το σκηνικό του καιρού την Κυριακή

Πιο ευνοϊκή παρουσιάζεται, με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η εικόνα της Κυριακής. Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να απομακρύνεται σταδιακά, επιτρέποντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι βροχές φαίνεται ότι θα περιοριστούν, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι περισσότερα, ιδιαίτερα εκεί όπου τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει από το Σάββατο.

Παρά τη βελτίωση, οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν την αίσθηση του κρύου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στις ορεινές περιοχές.

Η ακριβής έκταση της βελτίωσης στο Αιγαίο παραμένει στοιχείο που χρειάζεται παρακολούθηση στις επόμενες προγνωστικές ενημερώσεις.

Ζιακόπουλος: Χιόνια όχι μόνο στις κορυφές των βουνών

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι η διαταραχή που θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την Ελλάδα θα επηρεάσει κυρίως το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμησή του ότι οι χιονοπτώσεις δεν θα περιοριστούν στις κορυφές των βουνών, στοιχείο που υποδηλώνει αξιόλογη εισβολή ψυχρών αερίων μαζών για τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η νέα διαταραχή θα είναι λιγότερο βροχερή και ανεμώδης σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά περισσότερο ψυχρή.

Μαρουσάκης: Νέα επιδείνωση Παρασκευή-Σάββατο, σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια.

Αρχικά, η επιδείνωση θα γίνει αισθητή στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου θα εκδηλωθούν εκ νέου βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του το απόγευμα του Σαββάτου, απομακρυνόμενο προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Μέχρι τότε, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, με την ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με πολύ καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το κρύο θα επιμείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο έως περίπου το μεσημέρι.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο.

Αρναούτογλου: Βροχές το πρωί του Σαββάτου, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Ο Σάκης Αρναούτογλου κάνει λόγο για μια σύντομη μεταβολή την Παρασκευή, η οποία θα φέρει νέες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, χωρίς ωστόσο να έχει την ένταση της κακοκαιρίας που προηγήθηκε.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές στις Σποράδες, πιθανώς στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, καθώς το Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη την Παρασκευή και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τις συνθήκες να παραπέμπουν περισσότερο στον χειμώνα.

Από την Κυριακή ο καιρός θα γίνει ηπιότερος, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος προβλέπει παροδικές χιονοπτώσεις την Παρασκευή σε υψόμετρα άνω των 1.600 μέτρων.

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