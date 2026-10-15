Καιρός: Πού καταγράφηκαν σήμερα οι ισχυρότεροι άνεμοι - Ριπές έως και 117 χλμ/ώρα

Snapshot Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν την Πέμπτη 15/10 κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη Θράκη.

Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν στο Πόρτο Τήνου με 117 χλμ/ώρα και στη Μαριού Ρεθύμνου με 115 χλμ/ώρα.

Οι μετρήσεις ανέμου προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου παρουσιάζεται στον σχετικό χάρτη έως τις 14:30 της ίδιας ημέρας. Snapshot powered by AI

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν για μία ακόμα ημέρα την Πέμπτη 15/10, κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στη Θράκη.

Οι ισχυρότερες ριπές, οι οποίες ξεπέρασαν μάλιστα τα 100 χλμ/ώρα, καταγράφηκαν στο Πόρτο Τήνου (117 χλμ/ώρα) και στη Μαριού Ρεθύμνου (115 χλμ/ώρα).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 14:30 της Πέμπτης 15/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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