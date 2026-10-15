Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

Snapshot Ένα πολικό ρωσικό ψύχος πρόκειται να εισβάλει στην Ελλάδα από τις 15 Οκτωβρίου, διασχίζοντας Ουκρανία και Βαλκάνια.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου οι παγωμένοι βοριάδες θα φτάσουν πρώτα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η κορύφωση της ψυχρής εισβολής αναμένεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με σημαντική πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Το ψυχρό σκηνικό θα διατηρηθεί και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες σε όλη τη χώρα.

Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το ψύχος θα μετακινηθεί ανατολικότερα προς την Τουρκία, αφήνοντας όμως πίσω του μια παγωμένη εβδομάδα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Το Ευρωπαϊκό Προγνωστικό Μοντέλο (ECMWF) «κλειδώνει» μια εντυπωσιακή ατμοσφαιρική ανατροπή, καθώς ένα πολικό ρωσικό ψύχος προετοιμάζει σφοδρή κάθοδο, διασχίζοντας την Ουκρανία και τα Βαλκάνια με τελικό προορισμό την Ελλάδα.

Οι χάρτες της WXCHARTS αποκαλύπτουν ανάγλυφα το μέγεθος της ψυχρής εισβολής που πρόκειται να σαρώσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, μετατρέποντας το φθινοπωρινό σκηνικό σε πρόωρο, βαρύ χειμώνα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την Ελλάδα να απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες σχετικής ηρεμίας, την ίδια στιγμή που μια τεράστια «μπλε λίμνη» παγωμένων αερίων μαζών συγκεντρώνεται στα βάθη της Ρωσίας.

Μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, το ρωσικό ψύχος παίρνει ξεκάθαρη τροχιά προς τα νοτιοδυτικά, περνά σαν οδοστρωτήρας πάνω από την Ουκρανία και εισβάλλει στα βόρεια σύνορά μας, φέρνοντας τις πρώτες ισχυρές ριπές παγωμένων βοριάδων στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η απόλυτη κορύφωση του φαινομένου έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όταν το κέντρο της πολικής μάζας κάθεται πλέον πάνω από το Αιγαίο και την ελληνική επικράτεια. Το μεσημέρι, οι μέγιστες θερμοκρασίες στο έδαφος μετά βίας θα αγγίζουν τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα και τους 14 με 16 βαθμούς στα κεντρικά και την Αττική. Το πραγματικό σοκ όμως θα έρθει τη νύχτα και νωρίς το πρωί: ο υδράργυρος θα κατηφορίσει στους 3 με 6 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της Μακεδονίας, ενώ σε πόλεις όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι θα αγγίξει τους 0 με 2 βαθμούς, φέρνοντας τον πρώτο παγετό και τοπικές χιονοπτώσεις στα ψηλά βουνά.

Το κρύο θα είναι δριμύ και τσουχτερό, ειδικά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τις ορεινές περιοχές να μπαίνουν για τα καλά στην κατάψυξη.

Αυτό το σκληρό χειμωνιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί αναλλοίωτο και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τους ξυράφια-βοριάδες να κυριαρχούν σε όλη τη χώρα.

Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η καρδιά του ψύχους θα αρχίσει να γλιστρά ανατολικότερα προς την Τουρκία, αφήνοντας όμως πίσω της μια παγωμένη εβδομάδα και μια σαφή προειδοποίηση ότι ο χειμώνας είναι πλέον εδώ.

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