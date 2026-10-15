Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

Ο ρόλος του Ατλαντικού και οι εκτιμήσεις για τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino
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  • Ο χειμώνας 2026-2027 προβλέπεται με έντονες καιρικές αντιθέσεις και καθυστερημένη εκδήλωση των ψυχρών εισβολών, κυρίως στο δεύτερο μισό της περιόδου.
  • Η εξέλιξη ενός εξαιρετικά ισχυρού El Niño και η απρόβλεπτη συμπεριφορά του πολικού στροβίλου θα καθορίσουν σημαντικά τις χειμερινές συνθήκες στο βόρειο ημισφαίριο.
  • Στην Ευρώπη αναμένονται ήπιες θερμοκρασίες και μειωμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά, με αυξημένες βροχοπτώσεις από αέριες μάζες του Ατλαντικού, ενώ οι χιονοπτώσεις θα είναι πιο έντονες σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
  • Οι χειμερινές προβλέψεις για την Ελλάδα παραμένουν ασαφείς, με πιθανές εναλλαγές ήπιων και ψυχρών φάσεων, εξαρτώμενες από την πορεία των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο.
  • Τρία βασικά σενάρια περιγράφουν την πορεία του χειμώνα: κυριαρχία του El Niño με ήπιες συνθήκες, ακραία φαινόμενα από εξασθένηση του πολικού στροβίλου, και ήπιο αλλά θυελλώδες σενάριο με έντονη κυκλωνική δραστηριότητα.
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Ο χειμώνας του 2026-2027 δεν αναμένεται να είναι μια μονότονη εποχή. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις περιγράφουν μια περίοδο με έντονες καιρικές αντιθέσεις, κατά την οποία οι συνθήκες θα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν χειμώνα με καθυστερημένη εκδήλωση των εντονότερων φαινομένων, καθώς οι πιο αξιόλογες ψυχρές εισβολές ενδέχεται να εμφανιστούν προς το δεύτερο μισό της περιόδου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανανέωση των εποχικών προβλέψεων του Οκτωβρίου από τους ειδικούς της διαδικτυακής πύλης Pogodnik, τα προγνωστικά δεδομένα έχουν παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές.

Δύο παράγοντες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του χειμώνα: ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο El Niño και η απρόβλεπτη συμπεριφορά του πολικού στροβίλου.

Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζονται οι εκτιμήσεις των βασικών μετεωρολογικών μοντέλων, μεταξύ των οποίων και του ευρωπαϊκού ECMWF, για την Ευρώπη.

Ισχυρό El Niño και πολικός στρόβιλος: Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες

Ο σημαντικότερος παράγοντας για τους χειμερινούς μήνες που έρχονται είναι η εξέλιξη ενός εξαιρετικά ισχυρού επεισοδίου El Niño στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, η NOAA υπολογίζει σε 75% την πιθανότητα ο περιφερειακός ωκεάνιος δείκτης El Niño (RONI) να ξεπεράσει το όριο των +2,5 βαθμών Κελσίου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, θα μπορούσαμε να βρεθούμε μπροστά σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια El Niño που έχουν καταγραφεί από το 1950. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφορία των αερίων μαζών και τη θέση του αεροχειμάρρου, μεταβάλλοντας τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου.

Εξίσου σημαντική είναι η συμπεριφορά του πολικού στροβίλου, του εκτεταμένου συστήματος ανέμων που κυκλοφορεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα γύρω από την Αρκτική και συμβάλλει στη διαμόρφωση της χειμερινής κυκλοφορίας.

Οι εκτιμήσεις του Οκτωβρίου δείχνουν ότι ο πολικός στρόβιλος ενδέχεται να ξεκινήσει την περίοδο σε σχετικά συμπαγή κατάσταση. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σημαντικής εξασθένησής του, εξαιτίας μιας αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τον Ιανουάριο.

Μια πιθανή κατάρρευση ή μετατόπισή του θα μπορούσε να διευκολύνει την κάθοδο πολύ ψυχρών αρκτικών αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, επηρεάζοντας τη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη και ανατρέποντας απότομα τις συνηθισμένες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Ισχυρή επιρροή του Ατλαντικού και λιγότερα χιόνια στα πεδινά της Ευρώπης

Οι τελευταίες εποχικές εκτιμήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για όσους περιμένουν έναν παραδοσιακό, ψυχρό χειμώνα στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου φαίνεται πιθανό να επηρεαστεί από ισχυρή ωκεάνια κυκλοφορία, με αέριες μάζες από τον Ατλαντικό να διατηρούν τις θερμοκρασίες υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειμμα χιονοπτώσεων στα πεδινά, καθώς οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης θα εκδηλώνονται κυρίως με τη μορφή βροχής και όχι χιονιού.

Οι πιθανότητες για αξιόλογες χιονοπτώσεις αναμένεται να είναι μεγαλύτερες στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως στη Σκανδιναβία, καθώς και στα μεγάλα υψόμετρα των Άλπεων. Περιοχές όπως το Ζερμάτ της Ελβετίας, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων και πάνω, ενδέχεται να διατηρήσουν επαρκή χιονοκάλυψη, σε αντίθεση με τις χαμηλότερες περιοχές των κοιλάδων, όπου η τήξη του χιονιού θα είναι εντονότερη.

Ακόμη και στην Ουκρανία, μια χώρα που είναι περισσότερο εκτεθειμένη στις ψυχρές εισβολές, ο χειμώνας αναμένεται να χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις. Ηπιότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, που θα φέρνουν βροχές και πρόσκαιρες περιόδους απόψυξης, ενδέχεται να εναλλάσσονται με σύντομες αλλά ισχυρές ψυχρές εισβολές από την ηπειρωτική Ευρώπη. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες για χιονοπτώσεις τοποθετούνται προς τα τέλη Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο.

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Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι παραπάνω εκτιμήσεις δεν αρκούν για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το αν ο χειμώνας θα είναι θερμότερος, ψυχρότερος ή περισσότερο βροχερός από τα κανονικά επίπεδα.

Η ενισχυμένη επιρροή του Ατλαντικού και η πιθανή μεταβολή της κυκλοφορίας λόγω El Niño δεν μεταφράζονται αυτόματα σε συγκεκριμένο καιρικό μοτίβο για τη χώρα μας. Εφόσον επικρατήσουν ήπιες αέριες μάζες, οι χιονοπτώσεις στα πεδινά θα είναι δυσκολότερες, ενώ ενδεχόμενες ψυχρές εισβολές από τα βόρεια και τα βορειοανατολικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά ή ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων. Αντίστοιχα, η πορεία των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο θα είναι καθοριστική για την κατανομή των βροχοπτώσεων.

Το αν θα υπάρξουν αξιόλογες κακοκαιρίες ή ψυχρές εισβολές στην Ελλάδα θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία όσο θα πλησιάζουμε στον χειμώνα, καθώς οι εποχικές προβλέψεις δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια συγκεκριμένα επεισόδια χιονιού ή κακοκαιρίας.

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Μήνα προς μήνα: Ένας χειμώνας που θα καθυστερήσει να δείξει τα δόντια του

Οι μετεωρολόγοι που επικαλείται το δημοσίευμα χαρακτηρίζουν τον χειμώνα 2026-2027 ως περίοδο με καθυστερημένη κορύφωση των καιρικών φαινομένων. Με άλλα λόγια, οι πιο έντονες ψυχρές εισβολές και οι μεγαλύτερες μεταβολές ενδέχεται να εκδηλωθούν προς το δεύτερο μισό της χειμερινής περιόδου.

Δεκέμβριος 2026: Η έναρξη του χειμώνα εκτιμάται ότι θα είναι δυσμενής για τη δημιουργία και τη διατήρηση χιονοκάλυψης σε πολλές περιοχές. Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να κινηθούν πάνω από τα κανονικά επίπεδα, περιορίζοντας τις πιθανότητες για χιόνι που θα παραμένει στο έδαφος.

Ιανουάριος 2027: Οι καιρικές αντιθέσεις αναμένεται να ενισχυθούν. Στη Βόρεια Αμερική προβλέπεται αύξηση της υγρασίας, ενώ οι πρώτες ουσιαστικές ψυχρές εισβολές από την Αρκτική ενδέχεται να κινηθούν προς νοτιότερες περιοχές. Στην Ευρώπη θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πρόσκαιρα παράθυρα ψυχρού καιρού, κυρίως στα βόρεια τμήματα της ηπείρου.

Φεβρουάριος 2027: Ο Φεβρουάριος αναδεικνύεται στο δημοσίευμα ως ο μήνας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για τις κεντρικές, νότιες και ανατολικές περιοχές των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είναι η ψυχρότερη και πιο χιονοφόρα περίοδος του έτους. Παράλληλα, η πιθανότητα ψυχρών εισβολών λόγω σημαντικής εξασθένησης του πολικού στροβίλου ενδέχεται να διατηρηθεί αυξημένη τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Μάρτιος 2027: Καθώς θα πλησιάζει η αστρονομική άνοιξη, το συγκεκριμένο μοτίβο αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσει. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή σε ηπιότερες συνθήκες στις βόρειες ΗΠΑ και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Τα τρία πιθανά σενάρια για τον χειμώνα

Εξαιτίας του μεγάλου χρονικού ορίζοντα, το Pogodnik περιγράφει τρία βασικά σενάρια για την εξέλιξη της ψυχρής περιόδου.

1. Το βασικό σενάριο: Κυριαρχία του El Niño

Πρόκειται για το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με την ανάλυση. Ο Καναδάς και οι βόρειες ΗΠΑ θα μπορούσαν να βιώσουν ηπιότερες συνθήκες, ενώ στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ και στην Καλιφόρνια προβλέπονται αυξημένες βροχοπτώσεις και έντονη καιρική δραστηριότητα. Για την Ευρώπη, το σενάριο περιγράφει έναν ήπιο χειμώνα με ισχυρή ατλαντική επιρροή και περιορισμένες χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα.

2. Το σενάριο των ακραίων φαινομένων: Αιφνίδια εξασθένηση του πολικού στροβίλου

Εάν η πιθανή κατάρρευση ή σημαντική εξασθένηση του πολικού στροβίλου από τα τέλη του έτους έως τον Ιανουάριο επιβεβαιωθεί, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά. Πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την Αρκτική θα είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν προς τη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη, περιορίζοντας την επίδραση των ηπιότερων συνθηκών που συνδέονται με το El Niño και αυξάνοντας τις πιθανότητες για έντονες χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές που δεν τις συνηθίζουν.

3. Το ήπιο και θυελλώδες σενάριο

Εάν ο πολικός στρόβιλος παραμείνει ισχυρός και συμπαγής, το El Niño θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερη επιρροή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σε αυτή την περίπτωση, το βόρειο ημισφαίριο θα μπορούσε να βιώσει έναν ιδιαίτερα ήπιο χειμώνα, με περιορισμένες χιονοπτώσεις στις βόρειες περιοχές και έντονη κυκλωνική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες ζώνες νοτιότερα.

Η εικόνα για τον χειμώνα 2026-2027 παραμένει σύνθετη και απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση. Οι πρώτες εβδομάδες ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από σχετικά ήπιες συνθήκες, χωρίς αυτό να αποκλείει σημαντικές μεταβολές αργότερα. Ο Ιανουάριος και κυρίως ο Φεβρουάριος θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά του πολικού στροβίλου.

Το βασικό ζητούμενο θα είναι η εξέλιξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ειρηνικού Ωκεανού και της στρατόσφαιρας, δύο παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, οι εποχικές προβλέψεις αποτυπώνουν πιθανές τάσεις και όχι βεβαιότητες για τον καιρό που θα επικρατήσει σε κάθε περιοχή.

*Πηγή: severe-weather.eu

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