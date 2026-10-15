Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

Snapshot Ένας ακραίος χειμώνας με γρήγορες εναλλαγές θερμοκρασίας και αυξημένη υγρασία είναι πιθανός λόγω ενός El Niño πρωτοφανούς έντασης.

Το φαινόμενο El Niño, το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, μπορεί να επηρεάσει το ευρωπαϊκό κλίμα και τη λεκάνη της Μεσογείου με καθυστέρηση 6-8 μηνών.

Οι κλιματικές προβλέψεις παραμένουν αναξιόπιστες για ακριβή ημερολογιακό προγραμματισμό, αλλά επιτρέπουν εκτίμηση γενικών αποκλίσεων σε θερμοκρασία και βροχοπτώσεις.

Η Ιταλική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας τονίζει την ανάγκη εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την αντιμετώπιση εδαφικής ευπάθειας στη Μεσόγειο.

Οι καταστροφές από κλιματικές αλλαγές έχουν σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, που απαιτεί νέες στρατηγικές επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών. Snapshot powered by AI

Εν μέσω αβεβαιότητας για έναν χειμώνα που αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και με την παγκόσμια απειλή ενός φαινομένου El Niño πρωτοφανούς έντασης για τα τελευταία 140 χρόνια, η Μεσόγειος έρχεται αντιμέτωπη με τη δική της εδαφική ευπάθεια.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, η Ιταλική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (SIGEA) σκιαγραφεί μια κρίσιμη εικόνα για την κατάσταση στη Μεσόγειο, από την «κατάρρευση» της κοιλάδας του Πάδου έως την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ενός Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Μέσα από τις τοποθετήσεις του κλιματολόγου Μασιμιλιάνο Φατσίνι και του προέδρου της SIGEA, Αντονέλο Φιόρε, αναδεικνύονται οι κίνδυνοι, το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των καταστροφών, αλλά και νέες στρατηγικές επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών.

Φατσίνι: «Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης»

«Σε ό,τι αφορά τις κλιματικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι εξαιρετικά αναξιόπιστες ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό της καθημερινότητάς μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν στις 29 Ιανουαρίου θα χιονίσει, αν θα κάνει κρύο ή αν θα έχει ζέστη. Μπορούμε μόνο να εκτιμήσουμε την πιθανότητα ένας χειμώνας, μια άνοιξη ή ένα φθινόπωρο να χαρακτηρίζεται από θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις στις βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία σε σχέση με τις μέσες τιμές», δήλωσε ο κλιματολόγος Μασιμιλιάνο Φατσίνι, συντονιστής της Ομάδας Κλιματικού Κινδύνου της Ιταλικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καμερίνο.

Η δήλωση έγινε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου με τίτλο «Η Ιταλία που καταρρέει», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στη Ρώμη και διοργανώθηκε από την Ιταλική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας.

«Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των πιο ολοκληρωμένων και ακριβών μοντέλων, φαίνεται ότι ενδέχεται να βιώσουμε έναν αρκετά ακραίο χειμώνα, με γρήγορη εναλλαγή περιόδων με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές και πολύ αυξημένη υγρασία, με απότομες ψυχρές εισβολές από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό θα μπορούσε να επηρεαστεί και από τις πρώτες ενδείξεις τηλεσυνδέσεων που σχετίζονται με το φαινόμενο El Niño, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του χειμώνα. Πράγματι, διαμορφώνεται ένα El Niño εξαιρετικής έντασης, το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών. Επομένως, μέσω αυτού του μηχανισμού τηλεσύνδεσης και με καθυστέρηση έξι έως οκτώ μηνών από την έναρξη της περιόδου του El Niño, θα μπορούσαμε να έχουμε επιπτώσεις και στο ευρωπαϊκό κλίμα, στις θάλασσές μας και στη λεκάνη της Μεσογείου», πρόσθεσε.

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