Καιρός: Σε ύφεση η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Σε ύφεση η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες
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  • ήμερα Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, με βελτίωση από το μεσημέρι σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.
  • Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, με μικρή πτώση θερμοκρασίας και ανέμους βόρειους 4-6 μποφόρ.
  • Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και καταιγίδες, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα στην ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά λίγα χιόνια.
  • Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα από τα δελτία της ΕΜΥ και την ιστοσελίδα www.emy.gr.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 9 – 19°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 8 – 19°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 19°C
  • Δυτική Μακεδονία: 3 – 16°C
  • Ήπειρος: 9 – 20°C
  • Θεσσαλία: 8 – 19°C
  • Νησιά Ιονίου: 14 – 23°C
  • Δυτική Στερεά: 10 – 24°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 23°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 22°C
  • Κυκλάδες: 16 – 20°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 9 – 21°C
  • Κρήτη: 15 – 21°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 21°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 24°C
  • Αττική: 12 – 21°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 19°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Από αργά το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις όπου βαθμιαία θα αυξηθούν και στις Κυκλάδες είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βροχές έως τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 με τάση εξασθένησης το απόγευμα και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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