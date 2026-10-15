Καιρός: Πότε ξεκινάει η νέα κακοκαιρία - Πρόγνωση Μαρουσάκη για «αέρια ψυχρή μάζα»

Snapshot Νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ισχυροί βοριάδες θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι ή το απόγευμα της Παρασκευής και η ψύχρα θα είναι πιο αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, αλλά το κρύο και οι βοριάδες θα παραμείνουν στο Αιγαίο έως το μεσημέρι.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καλή καιρό και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όμως από Τετάρτη-Πέμπτη αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό και βροχές στη δυτική Ελλάδα.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία προβλέπεται να επανέλθει σταδιακά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Snapshot powered by AI

Παρότι ο καιρός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες.

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν, πριν από μια νέα μεταβολή την επόμενη εβδομάδα.Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη αφήνει πίσω της μεγάλη βαροβαθμίδα, με αποτέλεσμα οι βοριάδες να συνεχίσουν να ταλαιπωρούν αρκετές περιοχές και σήμερα.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι έως νωρίς το μεσημέρι ή το απόγευμα και στη συνέχεια θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.Από αύριο, Παρασκευή, μια ψυχρή αέρια μάζα θα κινηθεί από τα ανατολικά και τα βορειοανατολικά προς τη χώρα μας, προκαλώντας νέα επιδείνωση του καιρού.

Η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια.Αρχικά, η επιδείνωση θα γίνει αισθητή στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου θα εκδηλωθούν εκ νέου βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του το απόγευμα του Σαββάτου, απομακρυνόμενο προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Μέχρι τότε, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, με την ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με πολύ καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το κρύο θα επιμείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο έως περίπου το μεσημέρι.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη, όταν θα αρχίσει να σχηματίζεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα ενισχύεται σταδιακά.Οι πρώτες βροχές από αυτή τη νέα μεταβολή αναμένονται κοντά στην Τετάρτη, με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα οδηγηθεί σταδιακά σε μια πιο φυσιολογική για την εποχή κατάσταση.

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