Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Snapshot Οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τη βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν νοτιότερα, με μεγαλύτερη ένταση στις ανατολικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Εύβοιας, κεντρικής Στερεάς, Πελοποννήσου, Μακεδονίας και Θράκης, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Από την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως 23-24 βαθμούς την αρχή της νέας εβδομάδας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας πιθανώς από Τετάρτη ή Πέμπτη θα φέρει βροχές και πιο φθινοπωρινό σκηνικό, αλλά με υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την τρέχουσα διαταραχή. Snapshot powered by AI

Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Μετεωρόλογο Κλέαρχο Μαρουσάκη για το Σαββατοκύριακο και τη νέα εβδομάδα.

Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τις βόρειες περιοχές και σταδιακά να κινούνται νοτιότερα. Η κακοκαιρία θα έχει σχετικά σύντομη διάρκεια, περίπου 24 ωρών, χωρίς να εμφανίζει την ένταση του προηγούμενου κύματος κακοκαιρίας.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, καθώς και οι χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Η επιδείνωση θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα εισέλθουν στη χώρα. Στη συνέχεια, οι βροχές και οι καταιγίδες θα κινηθούν προς τα νότια, φτάνοντας έως τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη μέχρι τις βραδινές ώρες.

Μεγαλύτερη επίδραση αναμένεται να δεχθούν οι ανατολικές περιοχές, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι ηπιότερος, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Παρότι κατά τόπους θα σημειωθούν αξιόλογες βροχοπτώσεις, τα συνολικά ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενούν σταδιακά, χωρίς να διαφαίνεται, σύμφωνα με την πρόγνωση, ανάγκη για απαγορευτικό απόπλου.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται χιόνια

Χειμωνιάτικη θα είναι η εικόνα στα υψηλότερα ορεινά, όπου αναμένονται χιονοπτώσεις. Στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται τα ορεινά της Εύβοιας, της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, το Μαίναλο και ο Πάρνωνας στην Πελοπόννησο, καθώς και ορεινές ζώνες της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στη συνέχεια, οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, προκαλώντας νέα υποχώρηση του υδραργύρου. Αντίθετα, στα δυτικά οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι πρώτες βροχές αναμένονται από τις μεσημβρινές προς τις απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να εντείνονται μετά τις 16:00-17:00 και να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος του νομού. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί του Σαββάτου, οπότε και θα αρχίσει σταδιακά η βελτίωση του καιρού.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η μεταβολή του καιρού θα εκδηλωθεί νωρίτερα, με αυξημένη πιθανότητα βροχών, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της ευρύτερης περιοχής. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σάββατο

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και το Σάββατο, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, από την περιοχή της Μαγνησίας και νοτιότερα, αλλά και σε τμήματα του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Ωστόσο, από τις μεσημβρινές ώρες και έπειτα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται σταδιακά, καθώς η βελτίωση θα προχωρά από τον βορρά προς τον νότο. Έτσι, προς το τέλος της ημέρας οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά καλύτερες σε αρκετές περιοχές.

Από την Κυριακή επιστρέφει η ηλιοφάνεια - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Η Κυριακή αναμένεται να σηματοδοτήσει την ουσιαστική βελτίωση του καιρού, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Παρά τη βελτίωση, το κρύο θα παραμένει αισθητό τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η επίδραση των ψυχρών αερίων μαζών θα συνεχιστεί.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με πιο ήπιες συνθήκες και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να μην κρατήσει για πολύ. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, πιθανότατα την Τετάρτη ή την Πέμπτη, φέρνοντας εκ νέου βροχοπτώσεις και πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Σε αντίθεση με την τρέχουσα διαταραχή, το επόμενο κύμα αναμένεται να συνοδευτεί από υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς η επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών θα δώσει τη θέση της σε πιο θερμές αέριες μάζες.

Το βασικό συμπέρασμα της πρόγνωσης είναι ότι η πρόσκαιρη κακοκαιρία θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα ανακάμψει στις αρχές της νέας εβδομάδας, αλλά ένα νέο κύμα βροχών ενδέχεται να επαναφέρει το φθινοπωρινό σκηνικό στα μέσα της εβδομάδας.

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