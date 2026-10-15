Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

Snapshot Την Παρασκευή οι μπόρες θα είναι πιο έντονες το πρωί στη Θράκη, Χαλκιδική και πιθανώς Καστελόριζο, με βελτίωση από το απόγευμα.

Από το βράδυ της Παρασκευής προβλέπεται νέος κύκλος βροχών σε Θεσσαλία, Αττική και Κυκλάδες, ενώ στα δυτικά και νότια ο καιρός θα είναι καλός.

Το Σάββατο, η Κυριακή και οι πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα κυλήσουν με λιακάδα και τοπικές συννεφιές κυρίως στα νότια.

Απομακρύνεται το σενάριο για εισβολή ψυχρού αέρα από τις 22 Οκτωβρίου.

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης σκονοσυννέφων από τα δυτικά λόγω βαρομετρικών χαμηλών, που ίσως επηρεάσουν τη χώρα. Snapshot powered by AI

Τα τελευτά νέα για την αλλαγή του καιρού ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Παρασκευή οι μπόρες θα γίνονται περισσότερες το πρωί κυρίως στα βόρεια τμήματα της Θράκης, στην ανατολική και νότια Χαλκιδική και ενδεχομένως προς το Καστελόριζο. Ο καιρός θα ανοίξει από το απόγευμα.

Από το βράδυ ωστόσο αναμένεται νέος κύκλος από μπόρες από Θεσσαλία και Αττική, όχι όμως συγκρίσιμες με αυτές που είχαμε το προηγούμενο 24ωρο. Αρκετό νερό μπορεί να πέσει σε περιοχές των Κυκλάδων. Στα δυτικά και στα νότια θα παραμείνει καλός ο καιρός.

Το Σάββατο θα κυλήσει με λιακάδα και μόνο τοπικές συννεφιές. Και η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει ομαλά με τοπικές συννεφιές στα νότια και ανάλογο σκηνικό θα υπάρξει για Δευτέρα και Τρίτη.

Απομακρύνεται το σενάριο για να κατέβει ψυχρός αέρας από τις 22 Οκτωβρίου. Σε ένα δεύτερο σενάριο για βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά ανέφερε πιθανότητα κάποια σκονοσύννεφα που δεν αποκλείεται να επηρεάσουν τη χώρα μας από τα δυτικά.

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