Καιρός – Ζιακόπουλος: Μίνι χειμώνας το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και κρύο

Snapshot Το Σάββατο το πρωί αναμένεται χειμωνιάτικος καιρός με βροχές, καταιγίδες και κρύο στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Υπάρχει πιθανότητα για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Αξιόλογες βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η επιδείνωση οφείλεται σε αποκομμένο χαμηλό από τις Βαλτικές χώρες που κινείται προς τα Β-ΒΑ Βαλκάνια και δημιουργεί μέγιστο στροβιλισμό προς τα Δωδεκάνησα.

Οι θερμοκρασίες στη μέση τροπόσφαιρα είναι εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή, ευνοώντας τη στατική αστάθεια κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, νέα επιδείνωση αναμένεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωργολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, με το σκηνικό του καιρού να αναμένεται χειμωνιάτικο το πρωί του Σαββάτου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως τα φαινόμενα θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Μάλιστα, όπως αναφέρει, σε δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Το πρώτο βήμα για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο 36άωρο στη χώρα μας ήταν η αποκοπή (Α) του χαμηλού από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το δεύτερο βήμα ήταν η κίνηση του αποκομμένου χαμηλού από τις Βαλτικές χώρες προς τα Β-ΒΑ Βαλκάνια και το κρίσιμο για τον καιρό της περιοχής μας τρίτο βήμα είναι η δημιουργία ενός μέγιστου στροβιλισμού (ΜΣ) το οποίο αναμένεται να κινηθεί από τα ΒΔ Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα.

Στη μέση τροπόσφαιρα (5,5 χλμ) οι θερμοκρασίες που θα μεταφερθούν στην περιοχή μας και κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες για την εποχή και αυτό ευνοεί τη στατική αστάθεια κυρίως στην περιοχή του Β. Αιγαίου. Πέρα από αυτό, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αυτό θα γίνει λόγω της θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και της όποιας βαροκλινικότητας υπάρχει στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του στροβίλου (ΠΒ).

Αναμφίβολα, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας χώρας το πρωί του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ. Τέλος, από κλιματολογικής πλευράς, δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.

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