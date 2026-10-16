Καιρός: Με κρύο από την Ουκρανία και χιόνια στα ορεινά η Παρασκευή– Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Με κρύο από την Ουκρανία και χιόνια στα ορεινά η Παρασκευή– Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
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  • Την Παρασκευή αναμένονται βροχές σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας, με λίγα χιόνια στα βόρεια και δυτικά ορεινά.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει, φτάνοντας τοπικά τους 23-24 βαθμούς στα νότια και νησιωτικά τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση έως 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο.
  • Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, με γενικά αίθριο καιρό στην υπόλοιπη χώρα και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
  • Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά παράκτια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
  • Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, ορεινά και νότια νησιωτικά τμήματα, καθώς και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή Νεφώσεις με βροχές ή όμβρους αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες όπου το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 8 – 17°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 8 – 17°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 19°C
  • Δυτική Μακεδονία: 5 – 15°C
  • Ήπειρος: 4 – 19°C
  • Θεσσαλία: 7 – 20°C
  • Νησιά Ιονίου: 15 – 23°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 23°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 23°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 10 – 21°C
  • Κυκλάδες: 16 – 22°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 8 – 21°C
  • Κρήτη: 13 – 22°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 21°C
  • Δωδεκάνησα: 19 – 24°C
  • Αττική: 12 – 20°C
  • Θεσσαλονίκη: 9 – 19°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 τοπικά 5, βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και νότια, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια. Η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα νότια και τα δυτικά παράκτια τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3, ενώ στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα ορεινά καθώς και τη νότια νησιωτική χώρα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα πιθανόν τις πρωινές ώρες να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα νότια θαλάσσια - παράκτια, το Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά και βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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