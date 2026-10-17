Καιρός:Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Σάββατο αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας.

Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα άνω των 1.500 μέτρων στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια.

Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές το πρωί και πιθανή παροδική χιονόπτωση τη νύχτα στα υψηλά της Πάρνηθας.

Από το μεσημέρι της Κυριακής τα καιρικά φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν πλήρως μέχρι το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σε μονοψήφιες τιμές το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς Κυριακή, με βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Αλλαγή του καιρικού σκηνικού με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά καταγράφεται σήμερα, Σάββατο, με κύρια γνωρίσματα τις βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το σύστημα κακοκαιρίας κινείται από τα βόρεια προς τα νότια, επηρεάζοντας με τα εντονότερα φαινόμενα κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια.

Παράλληλα, λίγα χιόνια αναμένεται να πέσουν σε ορεινά τμήματα (Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Εύβοια) με υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα παροδικής χιονόπτωσης τη νύχτα στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας, ωστόσο ο καιρός γρήγορα θα βελτιωθεί. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μόνο λίγες νεφώσεις.

Εξασθένηση και βελτίωση από την Κυριακή

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, παραμένοντας κυρίως σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει πλήρως. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 6 με 7 μποφόρ.

Η πιο αισθητή αλλαγή, ωστόσο, θα είναι το κρύο. Το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς το πρωί της Κυριακής αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να πέφτει σε μονοψήφιες τιμές ακόμη και στην Αττική. Από αύριο, Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο.

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