Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

Χωριά, βουνά και όρη έχουν «φορέσει» από τώρα τα «λευκά» τους

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο
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  • Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, όπως σε Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο.
  • Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, το υψηλότερο χωριό των Βαλκανίων, η χιονόπτωση ξεκίνησε έντονα από νωρίς.
  • Στον νομό Καστοριάς, το πρώτο χιόνι εμφανίστηκε στο χωριό Κοτύλη.
  • Χειμωνιάτικο τοπίο δημιουργήθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου και στο Μέτσοβο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας.
  • Στο Παγγαίο, τα πρώτα χιόνια καλύπτουν σταθερά περιοχές από υψόμετρο περίπου 1500 μέτρων.
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Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, με τα πρώτα χιόνια να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στις ορεινότερες περιοχές της Επικράτειας.

Οι εικόνες που φτάνουν από τη Βόρεια -κυρίως- Ελλάδα είναι μαγευτικές, με χωριά, βουνά και όρη να έχουν «φορέσει» από τώρα τα «λευκά» τους, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή αλλαγή του τοπίου, με χιονισμένες βουνοκορφές, ορεινά καταφύγια μέσα στην ομίχλη και εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέντρων να έχουν ήδη καλυφθεί από τα πρώτα λευκά στρώματα.

Χιόνισε στη Σαμαρίνα

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, έχει ξεκινήσει για τα καλά η χιονόπτωση. Πρόκειται, άλλωστε, για το υψηλότερο χωριό των Βαλκανίων και έτσι τα χιόνια ξεκινούν κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή.

Το πρώτο χιόνι και στην Καστοριά

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στον νομό της Καστοριάς, και συγκεκριμένα στο χωριό Κοτύλη.

Λευκό σκηνικό στο Χιονοδρομικό Ανηλίου και στο Μέτσοβο

Χειμωνιάτικες «εικόνες» καταγράφονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, αλλά και στο Μέτσοβο.

Όπως αποτυπώνεται και στις ζωντανές εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου, η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες καιρικές συνθήκες έφεραν τις πρώτες νιφάδες δίνοντας στο τοπίο την αίσθηση της βαρυχειμωνιάς, σύμφωνα και με το epiruspost.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Παγγαίο

Το λευκό τους σκηνικό άρχισαν να στήνουν οι αναμενόμενες χιονοπτώσεις και στο Παγγαίο, αλλάζοντας την εικόνα του ορεινού όγκου της περιοχής.

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Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η χαρακτηριστική χιονόστρωση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στη βορειοανατολική πλευρά του βουνού, με τα πρώτα χιόνια να διατηρούνται σταθερά από υψόμετρο 1500μ. περίπου.

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