Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο
Έπεσε το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα - Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, η χιονόπτωση θα συνεχιστεί μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου
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- Το χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιου κάλυψε χιόνι το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.
- Η μεταβολή του καιρού προκάλεσε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν στην περιοχή.
- Η πτώση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα ορεινά του Ανηλίου.
- Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Με χιόνι άρχισε να καλύπτεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού έφερε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν.
Σύμφωνα με το Epirusgate, οι κάμερες των εγκαταστάσεων κατέγραψαν τη χιονόπτωση και το τοπίο που σταδιακά άλλαζε όψη.
Η πτώση της θερμοκρασίας έγινε αισθητή ιδιαίτερα στα ορεινά, με το Ανήλιο, να παίρνει χειμερινή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο.
Το φαινόμενο αναμένεται να έχει συνέχεια στη διάρκεια της νύχτας. Η πρόγνωση που παραθέτει το δημοσίευμα προβλέπει χιονόπτωση μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου.
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