Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

Snapshot Το χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιου κάλυψε χιόνι το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Η μεταβολή του καιρού προκάλεσε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν στην περιοχή.

Η πτώση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα ορεινά του Ανηλίου.

Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Snapshot powered by AI

Με χιόνι άρχισε να καλύπτεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού έφερε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν.

Σύμφωνα με το Epirusgate, οι κάμερες των εγκαταστάσεων κατέγραψαν τη χιονόπτωση και το τοπίο που σταδιακά άλλαζε όψη.

Η πτώση της θερμοκρασίας έγινε αισθητή ιδιαίτερα στα ορεινά, με το Ανήλιο, να παίρνει χειμερινή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο.

Το φαινόμενο αναμένεται να έχει συνέχεια στη διάρκεια της νύχτας. Η πρόγνωση που παραθέτει το δημοσίευμα προβλέπει χιονόπτωση μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

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