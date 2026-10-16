Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

Έπεσε το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα  - Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, η χιονόπτωση θα συνεχιστεί μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου

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Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιου κάλυψε χιόνι το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.
  • Η μεταβολή του καιρού προκάλεσε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν στην περιοχή.
  • Η πτώση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα ορεινά του Ανηλίου.
  • Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου.
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Με χιόνι άρχισε να καλύπτεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού έφερε τις πρώτες χιονονιφάδες της σεζόν.

Σύμφωνα με το Epirusgate, οι κάμερες των εγκαταστάσεων κατέγραψαν τη χιονόπτωση και το τοπίο που σταδιακά άλλαζε όψη.

Η πτώση της θερμοκρασίας έγινε αισθητή ιδιαίτερα στα ορεινά, με το Ανήλιο, να παίρνει χειμερινή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο.

Το φαινόμενο αναμένεται να έχει συνέχεια στη διάρκεια της νύχτας. Η πρόγνωση που παραθέτει το δημοσίευμα προβλέπει χιονόπτωση μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

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