Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

Snapshot Οι προγνώσεις για τον χειμώνα 2026-2027 δείχνουν μειωμένες χιονοπτώσεις στη νότια και κεντρική Ευρώπη σε σχέση με την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου.

Τα δύο κύρια εποχικά μοντέλα συμφωνούν σε τάση χιονοπτώσεων κάτω από τα κανονικά επίπεδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές περιοχές.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις χιονόπτωσης αναμένονται στη δυτική Σκανδιναβία, βόρεια Βρετανία, δυτικά Βαλκάνια και σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης.

Η Ελλάδα δεν έχει ξεχωριστή πρόβλεψη και δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τις χιονοπτώσεις στα ορεινά ή πεδινά της.

Η εικόνα για τον χειμώνα θα αποσαφηνιστεί με τις επόμενες ανανεώσεις των εποχικών μοντέλων, καθώς οι εκτιμήσεις μπορεί να αλλάξουν σημαντικά. Snapshot powered by AI

Οι νεότερες εποχικές προγνώσεις για τον χειμώνα 2026-2027 δείχνουν περιορισμένες χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με την τελευταία ανανέωση των δεδομένων του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF να παρουσιάζει αισθητή μείωση των αναμενόμενων χιονοπτώσεων σε σύγκριση με την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται στη νότια και την κεντρική Ευρώπη, ενώ η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε έναν χειμώνα με λιγότερα χιόνια από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο τμήμα της ηπείρου.

Τα νεότερα στοιχεία έρχονται να ενισχύσουν την τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί στις προηγούμενες εποχικές εκτιμήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποκλειστεί η εκδήλωση ισχυρών ψυχρών εισβολών ή επεισοδίων έντονων χιονοπτώσεων σε επιμέρους περιοχές. Άλλωστε, οι εποχικές προγνώσεις περιγράφουν τις πιθανές γενικές τάσεις για μια περίοδο αρκετών μηνών και δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε και πού θα σημειωθεί ένα συγκεκριμένο επεισόδιο κακοκαιρίας.

Για την Ελλάδα, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η εικόνα για τη νότια Ευρώπη μπορεί να συνδεθεί με έναν χειμώνα περιορισμένων χιονοπτώσεων και στα ελληνικά ορεινά. Τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ανάλυση δεν δίνουν, ωστόσο, ξεχωριστή πρόγνωση για τη χώρα μας, επομένως δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν θα χιονίσει λιγότερο στην Ελλάδα ή αν θα περιοριστούν τα χιόνια στα ορεινά της.

Λιγότερα χιόνια από την πρώτη εκτίμηση για τον χειμώνα στην Ευρώπη

Η σύγκριση των προγνωστικών δεδομένων του ECMWF για τον χειμώνα 2026-2027 αποτυπώνει μια σαφή μεταβολή. Η νεότερη εκτίμηση του Οκτωβρίου εμφανίζει μειωμένες ποσότητες χιονόπτωσης σε σχέση με εκείνη του Σεπτεμβρίου, σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η μείωση είναι εντονότερη στις νότιες και κεντρικές περιοχές της Ευρώπης, γεγονός που αλλάζει την εικόνα για τη συνολική χιονοκάλυψη κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο μια μικρή γεωγραφική ζώνη, αλλά εμφανίζεται σε μεγάλο τμήμα της ηπείρου, σύμφωνα με τους χάρτες μεταβολής της πρόγνωσης.

Η νεότερη ανάλυση δείχνει ότι οι αρχικές προσδοκίες για τις χιονοπτώσεις χρειάζονται αναθεώρηση προς τα κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χιονοπτώσεις θα απουσιάζουν, αλλά ότι οι συνολικές ποσότητες που προβλέπονται για την περίοδο του χειμώνα είναι χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση, και τα δύο εποχικά μοντέλα που εξετάζονται συγκλίνουν πλέον στην εκτίμηση για χιονοπτώσεις κάτω από τα κανονικά επίπεδα και στις επτά βασικές ευρωπαϊκές γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνονται στη σύγκριση.

Η σύγκλιση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της γενικής τάσης, χωρίς να εξαλείφει τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας τους επόμενους μήνες θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική εικόνα του χειμώνα.

Πού αναμένονται οι μεγαλύτερες μειώσεις στις χιονοπτώσεις

Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης.

Στη δυτική ακτή της Σκανδιναβίας, στη βόρεια Βρετανία και στα δυτικά Βαλκάνια εμφανίζονται από τα σημαντικότερα ελλείμματα χιονόπτωσης στους χάρτες της εποχικής πρόγνωσης. Παράλληλα, μειωμένες ποσότητες χιονιού αποτυπώνονται σε μεγάλο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης.

Αντίθετα, οι περιοχές όπου διακρίνεται σήμα για περισσότερα χιόνια από τα κανονικά επίπεδα είναι περιορισμένες. Αφορούν κυρίως το βορειοανατολικό άκρο της Ευρώπης και ορισμένα μικρότερα τμήματα των βόρειων ορεινών περιοχών.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η πιθανότητα για έναν χειμώνα με αυξημένες χιονοπτώσεις δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην ήπειρο. Αντίθετα, το βασικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας πρόγνωσης είναι η επικράτηση αρνητικών αποκλίσεων, με λίγες εξαιρέσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Για τις περιοχές που εξαρτώνται από τη χειμερινή χιονόπτωση, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, οι εποχικοί χάρτες δεν αρκούν από μόνοι τους για να προσδιορίσουν τη διάρκεια της χιονοκάλυψης, το ύψος του χιονιού σε κάθε ορεινό συγκρότημα ή την ένταση μεμονωμένων χιονοπτώσεων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χιονοπτώσεων μέσα στον χειμώνα, καθώς η πρόγνωση δεν εμφανίζει την ίδια εικόνα για όλους τους μήνες.

Σύμφωνα με τον χάρτη χρονικής κατανομής των χιονοπτώσεων, ο Φεβρουάριος ξεχωρίζει σε μια ευρεία ζώνη που εκτείνεται από την ανατολική-κεντρική προς τη βορειοανατολική Ευρώπη, καθώς και σε τμήματα του βορρά. Για αυτές τις περιοχές, ο συγκεκριμένος μήνας εμφανίζει το ισχυρότερο σήμα για χιονοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Τον Μάρτιο, αντίστοιχα, η τάση για αυξημένες χιονοπτώσεις περιορίζεται κυρίως στα βορειότερα τμήματα της ηπείρου.

Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης, κανένας μήνας δεν εμφανίζεται με σαφή ένδειξη χιονοπτώσεων πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διακρίνεται μια συγκεκριμένη περίοδος κατά την οποία οι χιονοπτώσεις θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη γενική εικόνα για το σύνολο του χειμώνα.

Η πιθανότητα για πιο χιονοφόρες περιόδους στο δεύτερο μισό του χειμώνα αφορά κυρίως τις ανατολικές και βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Δεν αποτελεί, όμως, ένδειξη ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη εξέλιξη σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο στη διαμόρφωση του χειμώνα

Ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση των εποχικών τάσεων είναι η εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το φαινόμενο συνδέεται με την ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων σε εκτεταμένες περιοχές του ωκεανού και μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε μεγάλες αποστάσεις.

Η ανάλυση που παρουσιάζεται κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα εποχικά μοτίβα και τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσει διαφορετικές περιοχές, πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα νεότερα δεδομένα παρακολούθησης.

Για την Ευρώπη, η επίδραση του Ελ Νίνιο δεν μεταφράζεται σε μια απλή και άμεση πρόβλεψη για λιγότερο χιόνι. Η ευρωπαϊκή ατμοσφαιρική κυκλοφορία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η θέση των ατμοσφαιρικών πιέσεων, η διαδρομή των βαρομετρικών συστημάτων και η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Επομένως, ακόμη και αν η συνολική εποχική τάση δείχνει μειωμένες χιονοπτώσεις, είναι δυνατόν να υπάρξουν διαστήματα με έντονο ψύχος και σημαντικά χιόνια. Η εποχική πρόγνωση αποτυπώνει τη γενική εικόνα και όχι την ακριβή αλληλουχία των καιρικών συστημάτων.

Ελλάδα: Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τα χιόνια του χειμώνα 2026-2027

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ευρώπης, όπου η νέα εποχική εκτίμηση εμφανίζει γενικά μειωμένες χιονοπτώσεις. Αυτό καθιστά την εξέλιξη της πρόγνωσης ενδιαφέρουσα και για τη χώρα μας, χωρίς όμως να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας στα ελληνικά βουνά και στις πεδινές περιοχές.

Η αρνητική τάση για τη νότια Ευρώπη δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μείνει χωρίς χιόνια. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα υπάρξουν λιγότερες χιονοπτώσεις σε κάθε περιοχή της χώρας. Για να εξαχθούν τέτοια συμπεράσματα, απαιτούνται πιο εξειδικευμένα στοιχεία για την Ελλάδα και αξιολόγηση των επόμενων προγνωστικών ανανεώσεων.

Οι χιονοπτώσεις στη χώρα μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδρομή των ψυχρών εισβολών, την υγρασία που μεταφέρουν τα βαρομετρικά συστήματα και τον συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών με τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έτσι, ακόμη και σε έναν χειμώνα με χαμηλότερη συνολική χιονόπτωση, μπορεί να καταγραφούν ισχυρά επεισόδια σε ορεινές περιοχές ή ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι αν οι επόμενες ανανεώσεις των εποχικών μοντέλων θα επιβεβαιώσουν την ίδια τάση και αν θα προκύψουν σαφέστερες ενδείξεις για την κατανομή των χιονοπτώσεων στα Βαλκάνια και στην ανατολική Μεσόγειο.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη ανάλυση δεν παρέχει ξεχωριστό χάρτη ή αριθμητική εκτίμηση για τις χιονοπτώσεις στην Ελλάδα. Συνεπώς, οποιαδήποτε βεβαιότητα για έναν χειμώνα χωρίς χιόνια ή για συγκεκριμένες περιοχές που θα επηρεαστούν θα ήταν πρόωρη.

Πότε θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τον χειμώνα

Οι εποχικές προγνώσεις ανανεώνονται τακτικά και η εικόνα για τον χειμώνα 2026-2027 αναμένεται να αξιολογείται εκ νέου όσο πλησιάζουμε στην έναρξη και στην κορύφωση της χειμερινής περιόδου.

Η σύγκριση Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου δείχνει ότι οι εκτιμήσεις μπορούν να αλλάξουν αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Για αυτόν τον λόγο, έχει σημασία να παρακολουθούνται όχι μόνο οι χάρτες των συνολικών χιονοπτώσεων, αλλά και οι μεταβολές από τη μία ανανέωση στην επόμενη, καθώς και το κατά πόσο διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν μεταξύ τους.

Η συνολική εικόνα για την Ευρώπη παραμένει προς το παρόν δυσμενής για τις χιονοπτώσεις, με τις περισσότερες περιοχές να εμφανίζουν τάση για ποσότητες κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται στη νότια και την κεντρική Ευρώπη, ενώ ο Φεβρουάριος ξεχωρίζει κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά.

Για την Ελλάδα, ωστόσο, το τελικό συμπέρασμα παραμένει ανοιχτό. Οι νεότερες προγνώσεις δείχνουν μια γενική τάση για λιγότερα χιόνια στη νότια Ευρώπη, αλλά δεν αρκούν για να προβλέψουν αν και πότε θα εκδηλωθούν αξιόλογες χιονοπτώσεις στη χώρα μας. Η εξέλιξη των επόμενων μηνών θα είναι καθοριστική για μια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση.

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