Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

Τα τέσσερα διαστήματα που ξεχωρίζουν

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Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
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  • Ο χειμώνας 2026-2027 αναμένεται με έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις περιόδους 21-27 Δεκεμβρίου 2026 και 23-25 Ιανουαρίου 2027, όπου προβλέπονται πτώσεις θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.
  • Ο Ιανουάριος 2027 θα είναι ψυχρός, με πιθανότητα για ισχυρά χειμωνιάτικα επεισόδια και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.
  • Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται με δύο ισχυρά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, από 5 έως 25 Ιουλίου και από 7 έως 18 Αυγούστου.
  • Μετά τον Αύγουστο 2027 προβλέπεται απότομη αλλαγή και πτώση θερμοκρασίας με έντονα καιρικά φαινόμενα.
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Έναν χειμώνα με έντονες εναλλαγές της θερμοκρασίας, βροχές και διαστήματα με πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα «δείχνουν» για το 2026-2027 τα Μερομήνια του καιρικού προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το διάστημα κοντά στα Χριστούγεννα, ενώ για το καλοκαίρι του 2027 η εκτίμηση κάνει λόγο για δύο ισχυρές και παρατεταμένες θερμές περιόδους, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο φετινός Δεκέμβριος. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι πιθανότητες για χιόνια λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ δύο ακόμη ισχυρά χειμωνιάτικα επεισόδια τοποθετούνται μέσα στον Ιανουάριο και προς το τέλος του Φεβρουαρίου.

Στην άλλη άκρη του ημερολογίου, το καλοκαίρι του 2027 κάθε άλλο παρά ήπιο εμφανίζεται. Τα Μερομήνια «δείχνουν» έναν πρώτο μεγάλο καύσωνα μέσα στον Ιούλιο και έναν δεύτερο τον Αύγουστο, πριν από μια απότομη μεταβολή του καιρού προς το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Το χαρακτηριστικό, πάντως, που διατρέχει σχεδόν ολόκληρη την εκτίμηση είναι ένα: οι απότομες εναλλαγές. Από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ψυχρές εισβολές και από παρατεταμένη ζέστη σε ισχυρές κακοκαιρίες μέσα σε σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα.

Τα τέσσερα διαστήματα που ξεχωρίζουν

Ιδιαίτερη προσοχή παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα Μερομήνια, τέσσερις περίοδοι:

21-27 Δεκεμβρίου 2026: Πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις κοντά στα Χριστούγεννα.

23-25 Ιανουαρίου 2027 και μετά: Ισχυρή χειμερινή έξαρση, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανότητα χιονιού ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

5-25 Ιουλίου 2027: Μεγάλη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, μέσα στην οποία τοποθετείται ο πρώτος σοβαρός καύσωνας.

7/8-18 Αυγούστου 2027: Δεύτερο ισχυρό κύμα ζέστης, πριν από απότομη αλλαγή του καιρού.

Ο Δεκέμβριος και το ενδεχόμενο για «λευκά» Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβριος είναι ίσως ο μήνας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο δεκαήμερο εμφανίζεται ψυχρό, με αρκετές βροχές και χιονοπτώσεις που στα βόρεια θα μπορούσαν κατά περιπτώσεις να κατέβουν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα.

Μετά από ένα ηπιότερο διάστημα, νέα αλλαγή τοποθετείται περίπου στις 21-23 Δεκεμβρίου, αρχικά με βροχές από τα δυτικά και στη συνέχεια με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Φάνης Χατζηγρίβας θεωρεί ότι αυτή τη χρονιά υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σημειωθούν χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί από τώρα να προσδιοριστεί εάν, πού και πόσο θα χιονίσει.

Βαρύ κρύο μέσα στον Ιανουάριο

Ακόμη πιο χειμωνιάτικος εμφανίζεται κατά διαστήματα ο Ιανουάριος του 2027.

Μετά τις βροχές των πρώτων ημερών και μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, το διάστημα 17-20 Ιανουαρίου αποτελεί ένα πρώτο πιθανό «παράθυρο» για χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Η σημαντικότερη μεταβολή, ωστόσο, εντοπίζεται κοντά στις 23-25 Ιανουαρίου, όταν εκτιμάται ότι μπορεί να επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και να δημιουργηθούν συνθήκες για χιόνια ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Ο χειμώνας ενδέχεται να κάνει μία ακόμη δυναμική επιστροφή στο τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Και μετά… δύο μεγάλοι καύσωνες

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται το καλοκαίρι.

Μετά το άστατο ξεκίνημα του Ιουνίου, η θερμοκρασία αναμένεται να ανεβαίνει αισθητά από τα μέσα του μήνα. Η πραγματικά δύσκολη περίοδος, όμως, σύμφωνα με τα Μερομήνια, αρχίζει τον Ιούλιο.

Από περίπου τις 5 έως τις 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον πρώτο σοβαρό καύσωνα του καλοκαιριού να εκδηλώνεται μέσα σε αυτό το χρονικό «παράθυρο».

Και δεν θα είναι απαραίτητα ο τελευταίος.

Από περίπου 7-8 έως 18 Αυγούστου τοποθετείται δεύτερο σημαντικό κύμα καύσωνα, με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στο εσωτερικό της χώρας και στα δυτικά.

Αμέσως μετά, η εικόνα αλλάζει θεαματικά, καθώς από τις 18-19 Αυγούστου και έπειτα εκτιμάται πιθανή ισχυρή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.

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