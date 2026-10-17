Κακοκαιρία: Στη Σέττα Ευβοίας το ρεκόρ βροχής του διημέρου - Τι κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί

Snapshot Την Παρασκευή και το Σάββατο η Ελλάδα επηρεάστηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με την Εύβοια να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής (90 χιλιοστά στη Σέττα).

Η ποσότητα των 90 χιλιοστών βροχής στη Σέττα αντιστοιχεί σε 90 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε δύο ημέρες.

Οι βροχές ξεκίνησαν από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Εύβοια και επεκτάθηκαν σε κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ χιόνια σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές πάνω από 1.500 μέτρα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου η κακοκαιρία υποχωρεί και ο καιρός βελτιώνεται με μικρή άνοδο θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Η πορεία νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής στη Δυτική Ευρώπη θα καθορίσει αν η βελτίωση του καιρού στην Ελλάδα θα διαρκέσει ή θα υπάρξει νέα μεταβολή μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Snapshot powered by AI

Με ισχυρές βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά πέρασε η κακοκαιρία που επηρέασε αρκετές περιοχές της Ελλάδας την Παρασκευή (16/10) και το Σάββατο (17/10), αφήνοντας πίσω της σημαντικές ποσότητες νερού, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων βρέθηκε η Εύβοια, όπου σημειώθηκε και η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ποσότητα βροχής του διημέρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), στη Σέττα Ευβοίας καταγράφηκαν συνολικά 90 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 90 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τι σημαίνουν τα 90 χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην Εύβοια

Η ποσότητα νερού που καταγράφηκε στη Σέττα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν μετατραπεί σε λίτρα. Στη μετεωρολογία, κάθε χιλιοστό βροχόπτωσης αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού που πέφτει σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου. Επομένως, τα 90 χιλιοστά που καταγράφηκαν στη Σέττα σημαίνουν ότι μέσα σε δύο ημέρες έπεσαν: 90 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρόκειται για αξιόλογο ύψος βροχής, το οποίο αποτυπώνει την ένταση της κακοκαιρίας στην περιοχή. Ωστόσο, η συνολική ποσότητα του διημέρου δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί η ένταση κάθε επιμέρους επεισοδίου βροχόπτωσης ή ο κίνδυνος πλημμύρας.

Βροχές στα ανατολικά και χιόνια στα ορεινά

Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε την Παρασκευή, με βροχοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα επεκτάθηκαν σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ βροχές εκδηλώθηκαν και στις Κυκλάδες.

Το Σάββατο, η κακοκαιρία επηρέασε κυρίως την Ανατολική Μαγνησία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες επέτρεψαν την εκδήλωση χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα, περίπου πάνω από τα 1.500 μέτρα.

Υποχωρεί η κακοκαιρία – Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός

Μετά το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού, η εικόνα του καιρού αρχίζει να βελτιώνεται, καθώς η διαταραχή απομακρύνεται προς τα ανατολικά.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα περιορίζονται προοδευτικά, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται ήδη στη Δυτική Ευρώπη, όπου αναπτύσσεται νέα ατμοσφαιρική διαταραχή.

Η πορεία της θα καθορίσει εάν η βελτίωση του καιρού στην Ελλάδα θα έχει διάρκεια ή εάν θα υπάρξει νέα μεταβολή μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

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