Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

Snapshot Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και περιορισμένη δραστηριότητα φαινομένων στην Ελλάδα.

Βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα χώρας, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία έως τα μέσα της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα βράδυ τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η Αττική, η Θεσσαλονίκη και το Αιγαίο θα διατηρήσουν σταθερό καιρό χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Η νεφοκάλυψη αυξάνεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα και σε κεντρικές και βόρειες περιοχές, χωρίς βροχές. Snapshot powered by AI

Η νέα εβδοδα ξεκινά με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου.

Οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν περιορισμένη δραστηριότητα φαινομένων, με βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, χωρίς ενδείξεις γενικευμένης κακοκαιρίας έως τα μέσα της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα το βράδυ (19/10), τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της χώρας θα παραμείνει χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις. Την Τρίτη (20/10) το πρωί, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της βόρειας χώρας.

Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Την Τετάρτη (21/10) το πρωί, οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν ασθενή φαινόμενα στο θαλάσσιο τμήμα δυτικά της Κέρκυρας, με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα να παραμένει χωρίς εκτεταμένες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10), η νεφοκάλυψη αυξάνεται στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, ενώ νέφη εμφανίζονται και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, χωρίς όμως να προβλέπονται βροχές.

Η γενική τάση για τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας δείχνει τοπικές μεταβολές κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, χωρίς έντονα και εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα. Οι διαθέσιμοι προγνωστικοί χάρτες δεν υποδηλώνουν σοβαρή επιδείνωση του καιρού έως τα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που επιτρέπει μια σχετική ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

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