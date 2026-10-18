Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Εικόνες που δημοσίευσε στις 30 Σεπτεμβρίου η Senamhi, η εθνική μετεωρολογική και υδρολογική υπηρεσία του Περού, αποκαλύπτουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες σχηματίστηκε ένας δεύτερος «βραχίονας» θερμότητας

Δημήτρης Δρίζος

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα
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  • Το Super El Niño έχει αναπτυχθεί με πρωτοφανείς ρυθμούς και απέκτησε δεύτερο «βραχίονα» θερμότητας στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό είναι πλέον σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο, με αποκλίσεις άνω των 3 βαθμών Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
  • Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως το επόμενο έτος και πιθανώς να είναι το ισχυρότερο El Niño των τελευταίων 1.000 ετών.
  • Το Super El Niño θα επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως βροχές και καταιγίδες στη Βρετανία.
  • Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πιο υγρές και θυελλώδεις συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αυξημένο κίνδυνο θερμοκρασιακών ακραίων φαινομένων διεθνώς.
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Το Super El Niño, ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό που επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο και ενισχύει προσωρινά τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, απέκτησε ένα επιπλέον «πλοκάμι», σύμφωνα με ανησυχητικούς χάρτες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η έκταση των θερμών υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει αυξηθεί σημαντικά. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο και αναμένεται να διαρκέσει έως και το επόμενο έτος, ενώ η ανάπτυξή του καταγράφεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Εικόνες που δημοσίευσε στις 30 Σεπτεμβρίου η Senamhi, η εθνική μετεωρολογική και υδρολογική υπηρεσία του Περού, αποκαλύπτουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες σχηματίστηκε ένας δεύτερος «βραχίονας» θερμότητας.

Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται μια ζώνη θερμών υδάτων που εκτείνεται από τις ακτές του Ισημερινού και του Περού. Ωστόσο, μια δεύτερη εικόνα, η οποία δημιουργήθηκε με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν δύο εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, δείχνει ότι η θερμότητα έχει επεκταθεί κατά μήκος των ακτών της Χιλής και προς τον νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

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Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την εικόνα ενός δεύτερου «βραχίονα», ο οποίος διακλαδίζεται από την κύρια περιοχή των θερμών υδάτων

.Η επέκταση σημαίνει ότι μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή του ανατολικού Ειρηνικού καταγράφει πλέον θερμοκρασίες επιφάνειας της θάλασσας υψηλότερες από τον μέσο όρο, με ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν αποκλίσεις άνω των 3 βαθμών Κελσίου.

Παράλληλα, ενισχύονται οι προειδοποιήσεις ότι το κλιματικό φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων χιλίων ετών. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φετινό Super El Niño έχει ήδη καταρρίψει ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, αρκετούς μήνες πριν φτάσει στην κορύφωσή του.

Πώς λειτουργεί το El Niño

Το El Niño αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου, γνωστού ως Νότια Ταλάντωση El Niño (ENSO), ο οποίος εναλλάσσεται μεταξύ μιας θερμής και μιας ψυχρής φάσης κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Κατά τη θερμή φάση του κύκλου, δηλαδή το El Niño, οι αληγείς άνεμοι, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες μεταφέρουν τα θερμά νερά του Ειρηνικού προς την Αυστραλία, εξασθενούν ή ακόμη και αντιστρέφουν την κατεύθυνσή τους.

Αυτό επιτρέπει στα θερμά νερά να συγκεντρώνονται κοντά στην επιφάνεια του ισημερινού Ειρηνικού, ανοιχτά των δυτικών ακτών της Νότιας Αμερικής, αυξάνοντας τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες.

«Πιστεύω ότι το φετινό επεισόδιο El Niño είναι πιθανό να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 1.000 ετών, εφόσον αποδειχθούν ακριβείς οι τελευταίες προσομοιώσεις για την κορύφωσή του», δήλωσε ο κλιματολόγος Zeke Hausfather.

Οι τελευταίες επικαιροποιήσεις των μοντέλων δείχνουν ότι το El Niño θα συνεχίσει να ενισχύεται, πριν φτάσει στην προβλεπόμενη κορύφωσή του τον Δεκέμβριο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ισχυρό κλιματικό μοτίβο είναι πιθανό να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του πλανήτη τους επόμενους μήνες.

«Μαζέψτε προμήθειες»

Οι Βρετανοί έχουν ήδη προειδοποιηθεί να προετοιμαστούν για ένα φθινόπωρο με πολλές βροχές και καταιγίδες, το οποίο θα ακολουθηθεί από έναν ψυχρό και ήπιο από πλευράς ανέμων χειμώνα. Την ίδια στιγμή, υπουργοί καλούν τους πολίτες να εφοδιαστούν με τρόφιμα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας δήλωσε: «Εάν έχετε αποθηκεύσει μια ποσότητα τροφίμων που μπορεί να σας συντηρήσει για κάποιο διάστημα, μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα βρίσκεστε σε πολύ καλύτερη θέση απ' ό,τι εάν δεν έχετε προετοιμαστεί».

Η δρ Chloe Brimicombe, ερευνήτρια κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επισήμανε ότι οι ψυχρές και ήρεμες καιρικές συνθήκες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα στην τροφοδοσία της Βρετανίας με ανανεώσιμη ενέργεια.

«Η αιολική ενέργεια καλύπτει το 40% ή και περισσότερο της ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ψυχρές περίοδοι με ασθενείς ανέμους μπορεί να καταστήσουν αναγκαία την αυξημένη χρήση μονάδων φυσικού αερίου, προκειμένου να αντισταθμιστούν τόσο η μειωμένη παραγωγή αιολικής ενέργειας όσο και η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση», έγραψε στο The Conversation.

Η τελευταία προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά τη δημοσίευση εντυπωσιακών χαρτών από μετεωρολόγους, στους οποίους μεγάλες περιοχές του πλανήτη εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας αυξημένη πιθανότητα καταγραφής θερμοκρασιών πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η πιθανότητα να παραμείνει το El Niño σε εξέλιξη έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους αγγίζει σχεδόν το 100%.

Ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ryan Maue περιέγραψε τις προβλέψεις σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφοντας: «Οι νέοι χάρτες δείχνουν τη Γη σχεδόν ολόκληρη καλυμμένη με κόκκινο χρώμα. Το El Niño συνεχίζεται με “μέγιστη ισχύ” και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενισχύοντας τη θέρμανση του πλανήτη σχεδόν παντού, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η τελευταία ενημέρωση υποδεικνύει επίσης εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας να κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη κατά τους τελευταίους μήνες του 2026.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού El Niño και των εξαιρετικά θερμών ωκεανών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ακραίων επεισοδίων ζέστης, πλημμυρών και ξηρασίας σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου τους επόμενους μήνες.

«Ένα ισχυρό El Niño είναι πιθανό να αυξήσει τις πιθανότητες για πιο υγρές και θυελλώδεις συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο δρ Amulya Chevuturi, ανώτερος επιστήμονας υδροκλίματος στο Κέντρο Οικολογίας και Υδρολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι βορειοδυτικές περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις νοτιοανατολικές».

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