Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Πέμπτη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
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  • Ο ανοιξιάτικος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως 27 βαθμούς Κελσίου.
  • Από το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται επιδείνωση του καιρού λόγω βαρομετρικού χαμηλού, με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
  • Το Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου προβλέπονται άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
  • Την 28η Οκτωβρίου και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες βροχοπτώσεις.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με ηλιοφάνεια και μικρή πιθανότητα ομίχλης το πρωί και βράδυ.
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Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός μέχρι την Πέμπτη, όταν και σταδιακά θα ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας. Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο στα ανατολικά - βορειοανατολικά τμήματα θα αναπτυχθούν λίγες συννεφιές. Υπάρχει πιθανότητα το πρωί να συναντήσουμε τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, θα είναι μέτριας έντασης, με τον νοτιά να μεταφέρει πιο υγρή και πιο θερμή μάζα. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φθάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει τις αμέσως επόμενες ώρες, μάλιστα κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή είναι πιθανόν να δούμε θερμοκρασίες γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία. Το πρωί αλλά και το βράδυ δεν αποκλείεται να έχουμε σχηματισμό ομιχλών. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες θα συναντήσουμε θερμοκρασίες γύρω από τους 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα γύρω από την Χαλκιδική. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα μπει ένας νοτιάς. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Πέμπτη θα διατηρηθούν καλές οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας.

Καθώς θα κινούμαστε στην Πέμπτη, από το μεσημέρι και μετά, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα χτυπήσει τη πόρτα μας, για να επιδεινώσει τις καιρικές συνθήκες, με έμφαση τη δυτική βορειοδυτική χώρα.

Την Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό θα ασκήσει επίδραση. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα αρχίσει να κυριαρχούν συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές και από πρόσκαιρες καταιγίδες- προς τα βορειοδυτικά τμήματα- .

Την Παρασκευή αποδιοργανώνεται αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και ανοίγει η πόρτα και για άλλα κύματα κακοκαιριών και από άλλα τμήματα από τη δυτική Ευρώπη.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου θα κυλήσει γενικά με άστατες καιρικές συνθήκες. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες.

Όλο αυτό το σκηνικό θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε μια σταδιακή υποχώρηση.

Η πρώτη εικόνα για την 28η Οκτωβρίου

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, θα είναι άστατος, ενώ έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, σε ό,τι αφορά την παρέλαση.

Τα μετεωρολογικά στοιχεία μας δείχνουν οτι από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα, θα κυριαρχήσει ο άστατος καιρός, με πτώση του υδραργύρου, αρκετές βροχές ακόμη και καταιγίδες.

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