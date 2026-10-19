Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή- εξπρές από το βράδυ της Πέμπτης-Τι περιμένουμε για την 28η Οκτωβρίου

Snapshot Από το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται ατμοσφαιρική διαταραχή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Η προσωρινή άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα είναι μικρή και πιθανόν ανεπαίσθητη λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού.

Οι βροχές φαίνεται ότι θα συνεχιστούν στο προσεχές διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρού καιρού και βροχής κατά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας και θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου αναμένονται χαρακτηριστικά φθινοπωρινά καιρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Προσωρινή θα είναι κατά τα φαινόμενα η καλοκαιρία καθώς σύντομα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Εξπρές μεν αλλά αξιόλογη ατμοσφαιρική διαταραχή διαφαίνεται στην χώρα μας από τις βραδινές ώρες της ερχόμενης Πέμπτης, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και την Παρασκευή, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες στο σύνολο της χώρας, με αποτέλεσμα η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας που θα παρατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, ανεβάζοντας τοπικα τον υδράργυρο στους 25 με 26 βαθμούς κελσίου να μην γίνει και ιδιαίτερα αισθητή.

Επομένως, την Τετάρτη θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για τις περιοχές που ενδεχομένως να σημειωθούν και τα πιο αξιόλογα φαινόμενα, παρακολουθώντας παράλληλα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τάση του καιρού που δείχνει ότι οι βροχές θα επιστρέψουν για τα καλά στην χώρα μας το επόμενο διάστημα, αυξάνοντας το ενδεχόμενο οι παρελάσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου να γίνουν με αρκετή ψύχρα και με τις ομπρέλες να γίνονται απαραίτητο αξεσουάρ.

Όσον αφορά την θερμοκρασία, σύμφωνα και με τα τωρινά δεδομένα από τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, θα σημειώσει πτώση προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, κινούμενη σταδιακά μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με τάση τόσο τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου όσο και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου να έχει καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

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