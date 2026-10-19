Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Snapshot Την Τρίτη αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες έως 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικές ομίχλες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ασθενείς ανέμους και χωρίς βροχές λόγω υψηλών πιέσεων.

Από την Τετάρτη θα αυξηθούν σταδιακά οι νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Την Πέμπτη οι βροχές θα επεκταθούν στη δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Snapshot powered by AI

Με υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι, χαμηλές ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί και τοπικές ομίχλες θα κυλήσει το επόμενο εικοσιτετράωρο, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και επιστροφή των τοπικών βροχών σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, την Τρίτη υψηλές πιέσεις θα καλύπτουν τη χώρα, διατηρώντας τον καιρό χωρίς βροχές και τους ανέμους ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας τους 24 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο νωρίς το πρωί οι ελάχιστες τιμές θα είναι σχετικά χαμηλές. Έτσι, θα παρατηρηθεί μεγάλο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος, ένα φαινόμενο συνηθισμένο για την εποχή.

Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν σταδιακά. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί και θα φτάνουν έως τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή.

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