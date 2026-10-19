Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

Ανοιξιάτικος ο καιρός ωστόσο ωστόσο ο Οκτώβριος κρύβει καιρικές εκπλήξεις

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις
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  • Ο ανοιξιάτικος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη με θερμοκρασίες έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.
  • Από το απόγευμα της Πέμπτης θα ξεκινήσει αλλαγή καιρού με βροχές στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα επεκταθούν γεωγραφικά, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους.
  • Υπάρχει πιθανότητα βροχερής παρέλασης και σημαντικής πτώσης θερμοκρασίας στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
  • Η χώρα θα αποχαιρετήσει τις ανοιξιάτικες συνθήκες και θα επιστρέψει σε φθινοπωρινό καιρό.
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Ο ανοιξιάτικος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, πριν η χώρα εισέλθει ξανά σε φθινοπωρινό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά έως και 26-27 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή από το απόγευμα της Πέμπτης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες στα περισσότερα μέρη της χώρας θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου, με τοπικές αυξήσεις που θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα ή κακοκαιρία. Το κλίμα θα παραμείνει ήπιο, επιτρέποντας ανοιξιάτικες δραστηριότητες.

Από το απόγευμα της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά της χώρας.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα φέρει βροχές αρχικά στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα επεκταθούν γεωγραφικά, ενώ οι άνεμοι θα αλλάξουν κατεύθυνση από νότιους σε βόρειους.

Δυσάρεστες οι πρώτες εκτιμήσεις για την 28η Οκτωβρίου

Καθώς πλησιάζουμε προς τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν επιδείνωση του καιρού.

Υπάρχει πιθανότητα βροχερής παρέλασης και σημαντικής πτώσης της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που απαιτεί προετοιμασία για τις εκδηλώσεις.

Συνολικά, η χώρα απολαμβάνει για λίγες ημέρες ανοιξιάτικες συνθήκες, αλλά η επιστροφή σε φθινοπωρινό καιρό είναι προ των πυλών.

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