Καιρός: Το πρωί 0 το μεσημέρι 20άρια - Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες

Αλλόκοτες είναι οι διαθέσεις του καιρού, και ενώ μετά τη βελτίωση και την άνοδο της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές άγγιξε και ενίοτε ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, οι πρωινές τιμές καταγράφηκαν πιο κοντά στο 0 κατά τόπους!

Όπως ανέφερε το meteo.gr, θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 19/10 στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία την Δευτέρα 19/10 σημειώθηκε στη Βωβούσα Ιωαννίνων με -0,6 °C και ακολουθεί η Νεάπολη Κοζάνης με 0 °C.

Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 19/10, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

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