Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές Πέμπτη και Παρασκευή, σε ποιες περιοχές

Για ήπιες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στην πρόγνωσή του, αν και όπως εκτιμά, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αναμένονται βροχές στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά:

Ήπιες θερμοκρασιακά συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας το επόμενο πενθήμερο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές της θερμοκρασίας. Ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ οι βροχές θα απασχολήσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με τα πρωινά δεδομένα του προγνωστικού μοντέλου ICON, η Πέμπτη και η Παρασκευή εμφανίζουν την εντονότερη βροχομετρική δραστηριότητα, κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα.

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