Ο Δημήτρης Σκουλός και επίσημα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς

Snapshot Ο Δημήτρης Σκουλός θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 2027 στη Β΄ Πειραιώς.

Η υποψηφιότητα εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Σκουλός έχει 30 χρόνια εμπειρίας στη φωτογραφία μόδας και τέχνης, με έργα που έχουν δημοσιευθεί σε 25 χώρες.

Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία, αλλά επέλεξε να ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία ως ελεύθερος επαγγελματίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Snapshot powered by AI

Την υποψηφιότητα του φωτογράφου μόδας Δημήτρη Σκουλού στις βουλευτικές εκλογές του 2027, ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄ Πειραιώς

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός με τριακονταετή συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο τον χώρο της εμπορικής φωτογραφίας μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.

Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα. Παρά την ακαδημαϊκή του αφετηρία, ακολούθησε την καλλιτεχνική του κλίση και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταθερή παρουσία σε εκδοτικά projects, συνεργασίες με brands και προσωπικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, είναι παντρεμένος εδώ και είκοσι χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών».

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