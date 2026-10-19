Νέα Δημοκρατία: Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε έξι γυναίκες υποψήφιες για τις βουλευτικές εκλογές του 2027 σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Οι υποψηφιότητες εγκρίθηκαν από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι υποψήφιες προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως δικηγόροι, δημοσιογράφος, δημόσια υπάλληλος, φοροτεχνικός και πολιτικός μηχανικός.

Οι περιφέρειες που καλύπτονται είναι η Ανατολική Αττική, Έβρος, Β΄ Πειραιώς, Α΄ Θεσσαλονίκης, Πιερία και Β3΄ Νότιος Τομέας Αθηνών.

Κάποιες από τις υποψήφιες έχουν ήδη εμπειρία σε θεσμικές θέσεις όπως περιφερειακή σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Snapshot powered by AI

Έξι γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφορούν έξι εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, του Έβρου και της Πιερίας.

Ειδικότερα, οι έξι γυναίκες που θα είναι υποψήφιες είναι:

Ανατολική Αττική: Η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.

Έβρος: Η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα.

Β΄ Πειραιώς: Η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος.

Α΄ Θεσσαλονίκης: Η Μένια Καλού, φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου.

Πιερία: Η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας.

Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών: Η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.

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