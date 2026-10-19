Tα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Snapshot Ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» εγκαινιάστηκε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» έχει υπολογιστική ισχύ 85,69 petaflops και κατατάσσεται 31ος παγκοσμίως στη λίστα TOP500.

Βρίσκεται στην 23η θέση της κατάταξης Green500 για ενεργειακή αποδοτικότητα υπερυπολογιστών.

Η λειτουργία του θα ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων στην Ελλάδα.

Ο υπερυπολογιστής θα υποστηρίζει ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς με προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές υπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα, με μετρημένη επίδοση 85,69 petaflops. Με βάση τις συγκεκριμένες επιδόσεις, καταλαμβάνει την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500, ενώ βρίσκεται στην 23η θέση της κατάταξης Green500, η οποία αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των υπερυπολογιστών.

Η λειτουργία του αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της χώρας στην επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, προσφέροντας προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες σε ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Ο «Δαίδαλος» θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιους φορείς. Οι δυνατότητές του θα αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, για επιστημονικές προσομοιώσεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θα αποτελέσει τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, το οποίο συνδέει την υποδομή με εργαλεία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εφαρμογών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU.

Μητσοτάκης: «Έχουμε υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές»

Στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Τίμο Κουρεμένο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από το 2019. Το ταξίδι από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία και ειδικά στον τομέα της ΤΝ παραμένει συναρπαστικό. Το 2019 ξεκινήσαμε με μια απλή ιδέα, πώς μπορούμε από το gov.gr να κάνουμε πιο απλή την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος και έχει γίνει άκρως θετικής υποδοχής από τους Έλληνες. Όμως από τη στιγμή που η ΤΝ μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έπρεπε να πάμε στο επόμενο βήμα, του πώς την αξιοποιούμε και πώς θα δημιουργήσουμε υποδομές για να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης», ανέφερε.

Μιλώντας για τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα υποδομή, επισημαίνοντας ότι «έχει φοβερές δυνατότητες που δεν τις έχουμε αντιληφθεί και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό τρόπο».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της τεχνολογικής αυτονομίας και της ανάγκης επενδύσεων σε υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος. «Αν δεν επενδύσουμε σε τεχνολογίες αυτού του είδους μπορεί να είμαστε ευάλωτοι σε κάποιον που μπορεί να θέλει να μας κόψει την πρόσβαση στην τεχνολογία», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιακή διακυβέρνηση, τονίζοντας ότι η χώρα έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό άλμα και να ξεπεράσει κράτη που βρίσκονταν σε πιο προχωρημένο επίπεδο.

«Υπάρχει θαυμασμός για μια χώρα που υπολείπεται οικονομικά σε μέγεθος και έκανε τέτοιο άλμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για μια χώρα που βγήκε από την κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο που μπορεί να επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.

«Η Ελλάδα έχει πολλά δεδομένα που είναι βενζίνη για τον κινητήρα της ΤΝ για να αναπτύσσει εφαρμογές. Είμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Η μεγάλη πρόκληση είναι πώς η ΤΝ θα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και πώς θα ελέγξουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον υποδομές που μπορούν να τη βοηθήσουν να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, σημειώνοντας: «Έχουμε υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές και να μην τρέχουμε πίσω από τους καλύτερους».

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