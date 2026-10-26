Πίτσα, μπάλα και παραμύθια

Ζούμε στον παράδεισο της κανονικότητας, όπου οι αποδείξεις είναι προαιρετικές, τα καλάθια έχουν αστερίσκους και οι φωνές των «ενοχλητικών» ακούγονται μόνο όταν είναι πια αργά

Newsroom

Πίτσα, μπάλα και παραμύθια
BOMBER
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο ελληνικό μπάσκετ διερευνώνται υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων και στοιχηματισμού, που αμαυρώνουν το ευ αγωνίζεσθαι.
  • Η υπόθεση της Pizza Fan αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή μέσω παραποιημένων ταμειακών μηχανών και μη εκδοθέντων αποδείξεων.
  • Η παραβατικότητα στον αθλητισμό και την επιχειρηματικότητα δείχνει ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται ισότιμα για όλους στην κοινωνία.
  • Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και απαιτείται καθημερινή πρακτική ισονομίας και διαφάνειας.
  • Η αντιμετώπιση των σκανδάλων πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένους ελέγχους και απόδοση ευθυνών χωρίς εκπτώσεις.
Snapshot powered by AI

Τελικά, μάλλον αδικήσαμε τον παράδεισο. Τόσα χρόνια πιστεύαμε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου όλα λειτουργούν ρολόι, οι επιχειρήσεις κόβουν αποδείξεις, ο αθλητισμός υπηρετεί το ευ αγωνίζεσθαι και οι θεσμοί βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Κι εμείς οι καχύποπτοι ψάχναμε ψεγάδια εκεί όπου υπήρχε μόνο ελληνική δημιουργικότητα!

Μέχρι που ήρθαν η μπάλα, η πίτσα και οι αποκαλύψεις για να μας χαλάσουν το παραμύθι.

Στο ελληνικό μπάσκετ, οι έρευνες για χειραγώγηση αγώνων και στοιχηματισμό μάς υπενθυμίζουν ότι δεν είναι όλα όσα βλέπουμε στο παρκέ τόσο αθώα όσο ένα τρίποντο στην εκπνοή. Και στην υπόθεση της Pizza Fan, οι Αρχές διερευνούν ένα σύστημα φερόμενης φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές και παραγγελίες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζονταν ως «κεράσματα».

Αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, θα έχουμε ανακαλύψει μια νέα ελληνική πατέντα: την πίτσα που χορταίνει τον πελάτη, αλλά αφήνει νηστικό το δημόσιο ταμείο. Το κράτος μπορεί να μη δικαιούται μερίδιο από το τελευταίο κομμάτι, δικαιούται όμως τους φόρους που του αναλογούν.

Και κάπως έτσι, από το «βάλε ένα πεπερόνι παραπάνω» φτάνουμε στο «βγάλε μια απόδειξη λιγότερη». Όχι, δεν είναι συνταγή για μαρινάρα. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δημιουργικότητα, όταν συναντά την παρανομία, μπορεί να γίνει εξαιρετικά ακριβή για όλους τους υπόλοιπους.

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις για να παραδεχτούμε ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι κοινωνία αγγέλων. Ούτε όμως είναι κοινωνία διαβολάκων. Είναι μια κοινωνία στην οποία ο μικρομεσαίος μετράει το τελευταίο ευρώ, ο μισθωτός βλέπει τον φόρο να αφαιρείται πριν καν πιάσει τον μισθό του και ο συνταξιούχος αναρωτιέται πώς θα βγει ο μήνας. Γι’ αυτό ακριβώς η ισονομία δεν μπορεί να είναι σύνθημα για κυριακάτικες αναρτήσεις. Πρέπει να είναι καθημερινή πρακτική.

Και κάτι ακόμη: κάποιοι φώναζαν εδώ και χρόνια για το σύστημα, για τις σχέσεις εξουσίας και χρήματος, για την ατιμωρησία και για την επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στην παρανομία. Δεν ακούγονταν. Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, ακούγονταν τόσο όσο επέτρεπε η ένταση της τηλεοπτικής διαφήμισης και ο θόρυβος της εξέδρας.

Όταν όμως οι υποθέσεις φτάνουν στις Αρχές, ξαφνικά ανακαλύπτουμε όλοι την ανάγκη για ελέγχους, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Καλώς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αρκεί το «αργά» να μην καταλήξει στο γνωστό ελληνικό «και ποτέ». Διότι στο Ελλαδιστάν όταν φύγουν οι κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας όλα κουκουλώνονται και όλα μπαίνουν κάτω από το χαλί…

Γιατί το πραγματικό σκάνδαλο δεν είναι μόνο ό,τι ενδέχεται να αποκαλύψει μια έρευνα. Είναι και η συνήθεια να θεωρούμε φυσιολογικό ότι οι κανόνες ισχύουν για τους πολλούς, αλλά για ορισμένους μετατρέπονται σε λάστιχο. Άλλος πληρώνει κανονικά τον λογαριασμό και άλλος αναζητά το κουμπί που τον εξαφανίζει.

Στο τέλος, λοιπόν, ας αφήσουμε τα παραμύθια. Προφανώς ούτε ο αθλητισμός είναι εκκλησία ούτε η επιχειρηματικότητα μοναστήρι ούτε η πολιτική λειτουργεί με φωτοστέφανα. Αλλά ούτε και η κοινωνία είναι καταδικασμένη να παρακολουθεί από την εξέδρα. Φτάνει πια με την κοροϊδία.

Η λύση δεν είναι να πανηγυρίζουμε κάθε φορά που ξεσπά ένα σκάνδαλο. Είναι να απαιτούμε οι έλεγχοι να φτάνουν μέχρι τέλους, οι ευθύνες να αποδίδονται χωρίς εκπτώσεις και οι κανόνες να ισχύουν για όλους. Μέχρι ρίζα.

Μέχρι τότε, κρατήστε το σύνθημα: πίτσα, μπάλα και παραμύθια.

Μόνο που, όταν έρθει ο λογαριασμός, κάποιος πρέπει επιτέλους να τον πληρώσει. Και αυτή τη φορά, ας μην είναι πάλι ο ίδιος πελάτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ακρωτηριάστηκε δάχτυλο 18χρονου οπαδού του Παναθηναϊκού από βεγγαλικό

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση στην Τουρκία για τη νέα Λιβύη - Οι τρεις αποφάσεις και η οργή για τον Τραμπ

08:28ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που διαδηλωτές εισβάλουν στο Κολοσσαίο της Ρώμης

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έκτακτη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν - Τι να προσέξουν οι πολίτες

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Πρέπει να ξαναπλένετε τη συσκευασμένη σαλάτα που αναγράφει «έτοιμη για κατανάλωση»;

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις θέσεις εργασίας των σχεδιαστών αυτοκινήτων

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Οι business του «Mr Χωριάτικο» σε Ντουμπάι, Μύκονο, Ρόδο: Τα νυχτερινά κέντρα, η υπόθεση trafficking  και η … Lamborghini

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για τo μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό: Σπίτι μου 3, κοινωνικές κατοικίες, διπλή επιστροφή ενοικίου - Η ακτινογραφία του σχεδίου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο Market Pass έως 1.000 ευρώ: Πληρωμή εξπρές πριν από τα Χριστούγεννα

07:32BOMBER

Πίτσα, μπάλα και παραμύθια

07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιατί είναι ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: Νέος «πονοκέφαλος» για τους ανεξάρτητους οι προτάσεις για Εξεταστική και Ονομαστική

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το Σινά στο Ριάντ: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του τη διπλωματική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής

07:20SCENARIO

Πολιτικό ξεκατίνιασμα: Όταν τα τηλεοπτικά πάνελ γίνονται καφενείο

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας - Λεοπάρδαλη κατασπάραξε εργαζόμενη

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι βαριές κατηγορίες που θα κριθούν στη Δικαιοσύνη - Τι αναφέρει η δικογραφία για τον Mr. Pizza Fan

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί πατέρας, μητέρα και γιος - Πώς βρέθηκε το ΙΧ στη θάλασσα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και την Ορθοδοξία

23:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Greek Mafia, trafficking και τώρα το «ελληνικό FBI»: Η διαδρομή του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο»

06:52LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στο «Ντέρτι»: Γέλιο, προδοσίες και απαγορευμένοι έρωτες στην αρένα της μυθοπλασίας

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο Market Pass έως 1.000 ευρώ: Πληρωμή εξπρές πριν από τα Χριστούγεννα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας - Λεοπάρδαλη κατασπάραξε εργαζόμενη

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στη φυλακή Λιόλιος, Μαυραγάνης, Παπαπέτρου - Ώρα απολογιών σήμερα για Τσαρούχα, Πηλοϊδη, Κορομηλά

07:12ΕΥ ΖΗΝ

Το «πιο υγιεινό κρέας στον κόσμο» είναι πιο θρεπτικό από τον αρακά, τις ντομάτες και το μαρούλι

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Οι business του «Mr Χωριάτικο» σε Ντουμπάι, Μύκονο, Ρόδο: Τα νυχτερινά κέντρα, η υπόθεση trafficking  και η … Lamborghini

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Πρέπει να ξαναπλένετε τη συσκευασμένη σαλάτα που αναγράφει «έτοιμη για κατανάλωση»;

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έκτακτη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν - Τι να προσέξουν οι πολίτες

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το Σινά στο Ριάντ: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του τη διπλωματική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ