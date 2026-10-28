Το Χωριάτικο: Το επεισόδιο στο strip club - Απειλές θανάτου - Εσωτερική πληροφόρηση - Το «δωράκι»

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», κατηγορείται για φοροδιαφυγή και μαστροπεία και διαχειριζόταν επίσης γνωστό strip club στη Συγγρού.

Τρεις τουρίστες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βίαιη κλοπή και οικονομική εκμετάλλευση στο strip club, όπου τους χρέωσαν υπερβολικά και απέσπασαν χρήματα μέσω τραπεζικών καρτών και προσωπικών αντικειμένων.

Οι τουρίστες έμειναν εγκλωβισμένοι στο μαγαζί για δύο ώρες πριν καταφέρουν να αποχωρήσουν και να ενημερώσουν την αστυνομία.

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αστυνομικοί ενημέρωναν τον επιχειρηματία για πιθανούς ελέγχους και καταγγελίες με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ.

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί περιλαμβάνονται στη δικογραφία για παροχή πληροφοριών στους υπαλλήλους του strip club έναντι αμοιβής. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες για τον τρόπο δράσης του κατηγορούμενου για φοροδιαφυγή και μαστροπεία, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος κατέχει την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το MEGA, ο Mr Χωριάτικο είχε υπό την ιδιοκτησία του γνωστό strip club στη Λεωφόρο Συγγρού. Καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία τρεις τουρίστες αναδεικνύει τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων του ιδιοκτήτη αλλά και πώς αποσπούσαν χρήματα με τη βία.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις τουρίστες είχαν επισκεφτεί το μαγαζί και είχαν πιει από ένα ποτό ο καθένας. Όταν ζήτησαν το λογαριασμό, το κατάστημα τους χρέωσε 250 ευρώ, κάτι που τους φάνηκε εξωφρενικό και διαμαρτυρήθηκαν. Τότε, οι πέντε μπράβοι του μαγαζιού απέσπασαν με τη βία τις τραπεζικές τους κάρτες, ενώ τους ανάγκασαν να τους πουν το ΡΙΝ της κάρτας.

Ένας υπάλληλος «τράβηξε» 1.200 από το ΡΟS του καταστήματος, μέχρι που μπλοκαρίστηκαν οι κάρτες, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν από τον έναν τουρίστα τα προσωπικά του έγγραφα, το χρυσό ρολόι και το πορτοφόλι του. Οι τρεις τουρίστες κατάφεραν να φύγουν από το σημείο μετά από 2 ώρες, ενώ στη συνέχεια κατήγγειλαν το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Το ερώτημα μετατίθεται στην αντίδραση των αστυνομικών και στο πώς διαχειρίστηκαν την καταγγελία, καθώς φέρεται να υπάρχει εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων στο κύκλωμα του Mr Χωριάτικο. Όπως αναδεικνύεται από τα στοιχεία, αστυνομικοί με το ανάλογο αντίτιμο πληροφορούσαν τον επιχειρηματία για τυχόν ελέγχους και καταγγελίες. Τουλάχιστον δύο είναι οι αστυνομικοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία να παρέχουν πληροφορίες στους υπαλλήλους του strip club, με το αντίτιμο των 1.500 ευρώ.

Διαβάστε επίσης