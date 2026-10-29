Χωριάτικο: Με πούλμαν της ΕΛΑΣ οι συλληφθέντες μετήχθησαν στον ανακριτή

Snapshot Τριάντα από τους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση «Χωριάτικο» μετήχθησαν ενώπιον του ανακριτή με πούλμαν της ΕΛΑΣ.

Ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, θα απολογηθεί το απόγευμα, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 875 σελίδες με πλήθος εγκληματικών πράξεων και καταγράφει επαφές της οργάνωσης με δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς και δήμαρχο μεγάλου νησιού.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πλαστογραφία, μαστροπεία, ληστεία και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Η απάτη και η φοροδιαφυγή αφορούν ποσά άνω των 120 και 150 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Οι 30 από τους πρώτους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του «Χωριάτικο» μετήχθησαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Η μεταγωγή τους, έγινε με πούλμαν της ΕΛΑΣ, ενώ ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, αναμένεται να απολογηθεί το απόγευμα. Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα δοθούν αύριο.

Στη δικογραφία των 875 σελίδων, καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων, με την εγκληματική οργάνωση να έχει έχει επαφές με δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς, ακόμα και δήμαρχο μεγάλου νησιού.

Οι κατηγορίες αφορούν:

Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία από κοινού και κατ' εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ' εξακολούθηση

Διαβάστε επίσης