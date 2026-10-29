Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις του κυκλώματος του «Χωριάτικου» με κρατικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό της δικογραφίας καταγράφονται επικοινωνίες αστυνομικού με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, με αντικείμενο τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα

Άγγελος Βουράκης

Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις του κυκλώματος του «Χωριάτικου» με κρατικούς υπαλλήλους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικοί και πρόσωπα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση φέρονται να είχαν επαφές με μέλη του κυκλώματος του «Χωριάτικου», παρέχοντας πληροφορίες και διευκολύνσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φορολογική απάτη με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές και περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία αποτυπώνουν ένα πλέγμα επαφών με πρόσωπα που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Η έρευνα, η οποία οδήγησε σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων και αφορά συνολικά περίπου 149 εμπλεκόμενους, εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό της δικογραφίας καταγράφονται επικοινωνίες αστυνομικού με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, με αντικείμενο τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Πρόκειται για στριπτιζάδικο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, εντασσόταν στα σύνθετα εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Ενημέρωση για διαγωνισμούς και διοικητικές αποφάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι επαφές εμπλεκομένου με δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως το κύκλωμα για διοικητικές αποφάσεις και επικείμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπάλληλος φέρεται να παρείχε και κατευθύνσεις για την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και για τις δυνατότητες επανένταξης εταιρειών στις διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων, παρά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Οι επικοινωνίες αυτές φέρονται να γίνονταν με πρόσωπο που εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος εταιρειών οι οποίες συνδέονται με τον επιχειρηματία. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν οι πληροφορίες και οι οδηγίες που φέρεται να διακινούνταν μπορούσαν να επηρεάσουν τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εταιρειών στις διαδικασίες παραχώρησης, μεταξύ άλλων για δραστηριότητες σε τουριστικές περιοχές.

Το εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στη δικογραφία καταγράφονται, επίσης, επαφές δημάρχου με εμπλεκόμενο στην υπόθεση, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το έγγραφο είχε ως αποδέκτη τον δήμαρχο και αφορούσε πτυχή της υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα ακόμη σκέλος των επαφών που εξετάζουν οι αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς περιήλθε το έγγραφο στην κατοχή του συγκεκριμένου προσώπου και εάν οι σχετικές επικοινωνίες συνδέονται με τη συνολικότερη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Το ενδιαφέρον των ερευνών δεν περιορίζεται, άλλωστε, στη φορολογική απάτη και στο ξέπλυμα χρήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με διαγωνισμούς και παραχωρήσεις σε περιοχές όπως η Ρόδος και η Μύκονος, καθώς οι αρχές διερευνούν το εύρος των εταιρικών και προσωπικών διασυνδέσεων των εμπλεκομένων.

Η έρευνα για πιθανή εμπλοκή κρατικών υπαλλήλων και άλλων προσώπων που υπηρετούν σε δημόσιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων, με στόχο να αποσαφηνιστούν ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονται στις συνομιλίες και η έκταση των ενδεχόμενων διευκολύνσεων προς το κύκλωμα.

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