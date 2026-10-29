Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», προφυλακίζεται για υπόθεση κυκλώματος.

Του ασκήθηκαν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη, παραβίαση περιοριστικών όρων και πλαστογραφία.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απόκρυψης φορολογητέας ύλης και απάτης.

Η απολογία του διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση για την υπόθεση του κυκλώματος.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, επιχείρησε κατά τη διάρκεια της απολογίας του να αντικρούσει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη και ότι δεν προκύπτει απάτη. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη, παραβίαση περιοριστικών όρων και πλαστογραφία.

Μετά την απόφαση για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, συνολικά έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί, ενώ απομένουν ακόμη τρεις ή τέσσερις απολογίες. Ο γιος του «Mr Χωριάτικο» αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ

Δήλωνε μηδενικό εισόδημα και εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε διάφορες ειδικότητες

Σύμφωνα με το Mega, το 2022 ο επιχειρηματίας φέρεται να δήλωνε μηδενικό εισόδημα και να εισέπραττε επίδομα ανεργίας ύψους 5.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, κατά την τελευταία δεκαετία φέρεται να εμφανιζόταν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως εργαζόμενος σε διαφορετικές ειδικότητες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι θέσεις του μάγειρα, του φύλακα ασφαλείας (security), του ζαχαροπλάστη και του ταμία, καθώς και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τη χρήση διαφορετικών εταιρικών σχημάτων και προσώπων.

Ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικο» φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είχε τον κεντρικό ρόλο σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο που χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα και πρόσωπα ως αχυρανθρώπους, προκειμένου να αποκρύπτει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αφήνει πίσω του διογκωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούσαν trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη δράση του κυκλώματος, οι τραπεζικές διαδρομές των χρημάτων, αλλά και οι επαφές που εξετάζονται με δημόσιους λειτουργούς.

Τα προσωνύμια και οι επαφές με κρατικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε τον πρώτο λόγο στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και να έδινε κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ενδεικτικό της θέσης που φέρεται να κατείχε είναι τα προσωνύμια με τα οποία τον αποκαλούσαν οι συνεργάτες του, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».

Όπως μετέδωσε το Mega, στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ εξετάζονται επίσης ύποπτες συναλλαγές και επαφές με στελέχη κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το ρεπορτάζ, η έρευνα περιλαμβάνει ακόμη αναφορά σε ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου νησιού, καθώς και στην παράδοση εγγράφων που φέρεται να μην έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, διερευνώνται αναφορές για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν μέλη του κυκλώματος για επικείμενους ελέγχους σε στριπτιζάδικα και νυχτερινά κέντρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε λίστα που φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή μελών της οργάνωσης. Σε αυτήν εμφανίζεται η λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι καταχωρίσεις συνδέονται με ενδεχόμενες δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ποιες συναλλαγές μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές.

Το «λογιστήριο» στην οδό Χέυδεν και η βιομηχανία των εικονικών εταιρειών

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να είχε το «λογιστήριο» της οργάνωσης, με έδρα την οδό Χέυδεν στην Αθήνα. Από εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γίνονταν με ταχύτατους ρυθμούς συστάσεις εικονικών εταιρειών, καταχωρίσεις ψευδών προσλήψεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και εκατοντάδες τραπεζικές συναλλαγές.

Στο συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να δραστηριοποιούνταν ο Π. Α., οι θυγατέρες του και ομάδα λογιστών, μεταξύ των οποίων η Μ. Σ., η οποία φέρεται να ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Μαίρη η κεντρικιά». Ως βασικό πρόσωπο στον οικονομικό μηχανισμό εμφανίζεται η Δ. Κ., η οποία φέρεται να καταχωριζόταν με τις κωδικές ονομασίες «Δήμητρα Άγγελος» ή «Δήμητρα Φούρναρη».

Σύμφωνα με την έρευνα, βασικό εργαλείο του κυκλώματος ήταν ένα δίκτυο περίπου 520 εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύονταν τα έσοδα από περίπου 200 καταστήματα. Το σύστημα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρεται να εγκαταλείπονταν, με τη δραστηριότητα να μεταφέρεται σε νέα εταιρικά σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, ενώ η οικονομική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω άλλων επιχειρήσεων.

Οι αχυράνθρωποι, τα πλαστά διαβατήρια και οι νεκροί διαχειριστές

Σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεκάδες Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να δικαιολογήσουν τις οφειλές που αναλάμβαναν, εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, έναντι μικρών αμοιβών.

Η έρευνα φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 13 πρόσωπα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, με τα στοιχεία τους να συνδέονται με πλαστά διαβατήρια τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση ΑΦΜ.

Ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζεται αφορά έξι πρόσωπα τα οποία είχαν τοποθετηθεί ως διαχειριστές εταιρειών και απεβίωσαν από το 2023 έως τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα που περιγράφονται στην έρευνα, οι εταιρείες παρέμεναν φορτωμένες με οφειλές στο όνομα των συγκεκριμένων προσώπων, προτού αντικατασταθούν οι διαχειριστές τους.

Δεσμεύτηκαν τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί με 6 εκατ. ευρώ

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση τριών τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται στο όνομα τριών γυναικών, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων φέρεται να είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσουν τους τελικούς αποδέκτες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί και τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, στον οποίο φέρεται να κατέληγαν χρήματα που προέρχονταν από δραστηριότητες στην Ελλάδα.