Mr. Χωριάτικο: «Θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ» δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης για τη φοροδιαφυγή

Άγγελος Βουράκης

Mr. Χωριάτικο: «Θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ» δήλωσε ο δικηγόρος του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης του για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
  • Θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του για να εξοφλήσει το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μετά τον οριστικό προσδιορισμό των οφειλών.
  • Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη και ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης.
  • Υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στη διοίκηση των εταιρειών έγιναν για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και όχι για την αποφυγή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.
  • Οι αρχές δέσμευσαν τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 6 εκατ. ευρώ που ανήκουν σε γυναίκες που φέρονται ως αχυράνθρωποι, ενώ το συνολικό χρέος προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ.
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Αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης για τη φοροδιαφυγή ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη, παραβίαση περιοριστικών όρων και πλαστογραφία.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε σήμερα:«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «μόλις υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακινητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατά την απολογία του ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αμφισβητεί ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, επιμένοντας ότι η φορολογική εικόνα των επιχειρήσεων δεν επιβεβαιώνει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Για τις εταιρείες που εμφάνιζαν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να υποστήξε ότι οι αλλαγές έγιναν προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους και όχι με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Κατά τους ισχυρισμούς του, επιδίωξη ήταν να υπαχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, ενώ για ορισμένες επιχειρήσεις η διαδικασία είχε ήδη προχωρήσει.

Παράλληλα, σρνήθηκε ότι οι εταιρείες αποτελούσαν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο από το 1996. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, πρόθεσή του ήταν να διατηρήσει και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του.

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση τριών τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται στο όνομα τριών γυναικών, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό χρέος του προς το Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 120 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να λάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 5.000 ευρώ το 2022, καθώς δήλωνε μηδενικό εισόδημα και εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε διάφορες ειδικότητες.

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