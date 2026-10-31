ΑΑΔΕ: Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο σκάνδαλο «Χωριάτικο»

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει εγγράφως κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τις αναφορές περί εμπλοκής υπαλλήλων της Αρχής

Δημήτρης Δρίζος

ΑΑΔΕ: Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο σκάνδαλο «Χωριάτικο»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά σε έρευνα για την ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αποσταλούν επίσημα έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή από άλλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους προκύπτει πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει εγγράφως κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τις αναφορές περί εμπλοκής υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση του «Χωριάτικου», προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, ώστε να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από οποιοδήποτε στοιχείο έχουν στην κατοχή τους, ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση με την κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος αλυσίδα λιανικής τροφίμων.

Περαιτέρω, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στον Guardian το κλείσμο της «Μουριάς» - «Το τελευταίο οχυρό των Εξαρχείων»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτές εικόνες: Χωρίς οίκτο 8χρονος μέσα σε τάξη - Κλωτσάει και γρονθοκοπεί 6χρονη, χτυπάει το κεφάλι της πάνω στο θρανία

12:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

12:04ΕΛΛΑΔΑ

F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος: Η Πολεμική Αεροπορία φέρνει την εμπειρία της πτήσης στο κέντρο της Αθήνας

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο σκάνδαλο «Χωριάτικο»

12:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

11:56ΚΟΣΜΟΣ

H Κινέζα «κατάσκοπος» που έβαλε σε πλοκή συνωμοσίας τον CEO της Nvidia - Η στενή σχέση τους στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Η «Μουριά» κατεβάζει ρολά μετά από 111 χρόνια - «Έχει ψυχή, είναι κομμάτι της γειτονιάς»

11:37LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Εμφανίστηκε όπως στην πρώτη του audition στο «X Factor» και έγινε viral

11:33WHAT THE FACT

Τεράστια ηλιακή έκλαμψη εκτοξεύει στο Διάστημα προεξοχή μήκους μισού εκατομμυρίου χιλιομέτρων!

11:23WHAT THE FACT

Άνδρας που είδε τον Ιησού σε κώμα 18 ημερών αποκαλύπτει το ξεχωριστό χάρισμα που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

11:07WHAT THE FACT

Η θάλασσα που έγινε έρημος: Το σχέδιο της Σοβιετικής Ένωσης για το βαμβάκι που προκάλεσε μια τεράστια οικολογική καταστροφή

11:03LIFESTYLE

«Αν είναι να είμαστε μαζί, πρέπει να αλλάξεις» - Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδοτεί νέες φήμες για την υγεία του - Η αφοπλιστική απάντησή του

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο σκάνδαλο «Χωριάτικο»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν οστά, ρούχα και το κρανίο γυναίκας θαμμένα σε χωράφι

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτές εικόνες: Χωρίς οίκτο 8χρονος μέσα σε τάξη - Κλωτσάει και γρονθοκοπεί 6χρονη, χτυπάει το κεφάλι της πάνω στο θρανία

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδοτεί νέες φήμες για την υγεία του - Η αφοπλιστική απάντησή του

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

08:58LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το επικό τρολάρισμα της τραγουδίστριας στον Νίκο Καρβέλα για το Halloween

12:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

08:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Αγκάθα Κρίστι, Καμύ, νέες κινηματογραφικές αφίξεις και δωρεάν είσοδο στα μουσεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ