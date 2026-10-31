«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νέες συνομιλίες αποκαλύπτουν ότι το κύκλωμα της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» προσέφερε δώρα, όπως αρώματα και κραγιόν, σε κρατικούς λειτουργούς για διευκολύνσεις.
  • Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ζητούσε να τον αποκαλούν «Φάνη» για να μην αποκαλυφθεί το πραγματικό του όνομα σε παρακολουθήσεις.
  • Σε συνομιλίες γίνεται αναφορά σε ναρκωτικά, χωρίς όμως να αποδεικνύεται διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών από το υλικό που έχει καταγραφεί.
  • Συνολικά 59 άτομα έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, ξέπλυμα χρήματος και άλλα σοβαρά αδικήματα.
  • Η έρευνα για τη δράση του κυκλώματος και τους εμπλεκόμενους συνεχίζεται από τις Αρχές.
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Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με αναφορές σε δώρα προς κρατικούς λειτουργούς, ακριβά αρώματα, κραγιόν, αλλά και ναρκωτικά.

Το νέο υλικό παρουσιάστηκε από την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Οι συνομιλίες φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση του κυκλώματος και αποτυπώνουν πτυχές του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο εταιρειών που ερευνούν οι Αρχές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζητούσε από τους συνομιλητές του να τον αποκαλούν «Φάνη», ώστε να μην ακούγεται το πραγματικό του όνομα σε περίπτωση παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών του από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα «δωράκια» για τους κρατικούς λειτουργούς και τα «βαφτιστήρια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες στις οποίες κατηγορούμενοι φέρονται να συζητούν για δώρα που προορίζονταν για ελεγκτές. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν τη λέξη «βαφτιστήρια» για να αναφερθούν στους αποδέκτες, ενώ προσπαθούσαν να αποφασίσουν τι θα αγόραζαν και πόσα χρήματα θα διέθεταν.

Σε έναν από τους καταγεγραμμένους διαλόγους, ένας από τους κατηγορουμένους ρωτά:

«Να σας πω άμα πάρω και μερικά τι πρέπει να πάρω όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;».

Ο συνομιλητής του απαντά:

«Όχι μωρέ πάρε ό,τι θέλεις. Να μην είναι όμως τελείως φθηνά».

Η συζήτηση συνεχίζεται, με τον πρώτο να αναρωτιέται:

«Δεν είναι φθηνά έχουνε 40 € πρέπει να πάρω με 100;».

Για να λάβει την απάντηση:

«Α μπράβο μπράβο όχι εντάξει».

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για περίπου δέκα πρόσωπα που έπρεπε οπωσδήποτε να λάβουν δώρα. «Για καμιά δεκαριά που θέλουμε οπωσδήποτε», ακούγεται στη συνομιλία, με τον συνομιλητή να εξηγεί:

«Ναι θα πάρω αλλά θα πάρω και λίγα κραγιονάκια για τα πιο λάιτ».

Οι αναφορές γίνονται ακόμη πιο συγκεκριμένες, όταν ένας από τους κατηγορουμένους υποδεικνύει στον συνομιλητή του να ανατρέξει σε μια λίστα με πρόσωπα που είχαν ήδη συζητήσει.

«Κοίταξε μέσα από την κατάσταση που σου ‘ δωσα και πάμε κάθε φορά. (…..) σε αυτη στη ΚΕΑ μια προϊσταμένη ξέρεις, που είναι στην επιτροπή».

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται η φράση «Έχω πάρει δώρα για τα βαφτιστήρια», ενώ γίνεται συζήτηση και για το ποιοι θα αναλάμβαναν να τα παραδώσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, οι ερευνητές εξετάζουν τα συγκεκριμένα δώρα ως μέρος των πρακτικών με τις οποίες η οργάνωση φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίζει διευκολύνσεις από κρατικούς λειτουργούς.

«Κόκα θέλει»: Η συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός

Μία ακόμη τηλεφωνική συνομιλία, αυτή τη φορά μεταξύ εργαζομένων σε νυχτερινά καταστήματα της λεωφόρου Συγγρού που συνδέονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, περιλαμβάνει αναφορές σε ναρκωτικά.

Η συζήτηση ξεκινά με έναν από τους εμπλεκομένους να ρωτά εάν το κατάστημα παραμένει ανοιχτό. Στη συνέχεια ενημερώνει τον συνομιλητή του ότι πρόκειται να φτάσει ένας Αυστραλός πελάτης, αναφερόμενος μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό που φέρεται να έχει ήδη ξοδέψει.

«Έχει κάνει κάνα εφτάρι χιλιάδες, κάτσε εκεί και φέρνει και αυτό…».

Ακολούθως, ο καλών ζητά από άλλο πρόσωπο να μεταφέρει τον πελάτη σε διαφορετικό χώρο. Τότε ακούγεται η φράση που προκαλεί ερωτήματα:

«Δεν τον πάω κάτω, φέρ’ του να, κόκα θέλει, τι να τον.»

Η αντίδραση του συνομιλητή είναι άμεση:

«Άσ’ τον, τι φωνάζεις ρε; Τι κόκα και μου, τι φωνάζεις ρε βλάκα; Να τον πας κάτω.»

Η συγκεκριμένη αναφορά βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου αποκαλυπτικού υλικού. Ωστόσο, η συνομιλία από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών.

Οι βαριές κατηγορίες σε βάρος των 59 συλληφθέντων

Συνολικά 59 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για σειρά αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια σε φοροδιαφυγή και μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα, οι διώξεις αφορούν πλαστογραφία, μαστροπεία, ληστεία, απάτη, παραβίαση περιορισμών διαμονής και διακεκριμένο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η έρευνα των Αρχών για τη δράση του κυκλώματος και τον ρόλο των εμπλεκομένων βρίσκεται σε εξέλιξη.

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