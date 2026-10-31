Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

Tο υπόμνημα κατατέθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Δημητρίου Γρίβα

Δημήτρης Δρίζος

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο
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  • Η εταιρεία «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ζητά την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της και οκτώ συνδεδεμένων εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν σχέση με το κύκλωμα του Χωριάτικου.
  • Η εμπορική επωνυμία Bread Factory έχει μεταβιβαστεί και το σημερινό δίκτυο αποτελεί νέα επιχειρηματική δραστηριότητα με διαφορετική εταιρική δομή και μετόχους.
  • Η εταιρεία επισημαίνει ότι η συνέχιση της δέσμευσης των λογαριασμών θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των καταστημάτων και την απασχόληση περίπου 1.000 εργαζομένων.
  • Το 70% της «Κουλουράδες Holding Α.Ε.» ελέγχεται από την Pablania Limited, που συνδέεται με τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala και τον όμιλο τροφίμων Switz, με παρουσία στην Ελλάδα από το 2017.
  • Το δίκτυο Bread Factory έχει καταβάλει πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τους τελευταίους μήνες, όπως τεκμηριώνεται στο υπόμνημα προς τις αρχές.
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Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της ίδιας όσο και των οκτώ εταιρειών που διαχειρίζονται καταστήματα του δικτύου Bread Factory ζητά η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», μέσω υπομνήματος που υπέβαλε στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο σχετικό έγγραφο υποστηρίζεται ότι οι εννέα εταιρείες των οποίων οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα του Χωριάτικου δεν συνδέονται με κανέναν εταιρικό, διοικητικό ή οικονομικό δεσμό με τους κατηγορούμενους. Όπως αναφέρεται, η εμπορική επωνυμία Bread Factory έχει ήδη μεταβιβαστεί και το σημερινό δίκτυο αποτελεί ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Tο υπόμνημα κατατέθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Δημητρίου Γρίβα. Σε αυτό επισημαίνεται ότι η συνέχιση της δέσμευσης των λογαριασμών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία των καταστημάτων, τα οποία μέσα σε διάστημα επτά μηνών έχουν καταβάλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ απασχολούν περίπου 1.000 εργαζομένους.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμπερίληψή της στη συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να οφείλεται σε λάθος κατά την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, εξαιτίας της χρήσης της ίδιας εμπορικής ονομασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο υπόμνημα, η επέκταση της δέσμευσης στους δικούς της λογαριασμούς δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά παρά ως πιθανή παραδρομή.

Η νέα εταιρική δομή του Bread Factory

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, με την οποία επιχειρείται να τεκμηριωθεί ότι το σημερινό δίκτυο Bread Factory δεν έχει εταιρική συνέχεια με την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα που είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο σήμα και τον Γιαννακόπουλο.

Η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και το σύνολο των μετοχών της ανήκει στην κυπριακή εταιρεία Yelisee Limited. Μοναδικός μέτοχος της τελευταίας είναι η «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το 70% της Holding ελέγχεται από την Pablania Limited, μέσω της οποίας προκύπτει η σύνδεση με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala. Πρόκειται για τον επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz, ο οποίος έχει αναπτύξει επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα από το 2017.

Παράλληλα, τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά, πέρασαν στην ιδιοκτησία της Yelisee Limited βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 και έλαβε ψηφιακή βεβαίωση τρεις ημέρες αργότερα.

Η μεταβίβαση, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι οριστική και ανεπιφύλακτη, με ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής. Επιπλέον, η προηγούμενη δικαιούχος εταιρεία δεν διατηρεί πλέον κανένα δικαίωμα αξιοποίησης ή χρήσης των συγκεκριμένων σημάτων.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι το νέο δίκτυο αναπτύχθηκε μέσα από τη δημιουργία διαφορετικών εταιρειών, με νέα κεφάλαια, διαφορετική μετοχική σύνθεση και νέα διοικητική δομή. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν υπήρξε εταιρική διαδοχή με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα την εμπορική ονομασία, επικαλούμενη ως πρόσθετα στοιχεία τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί.

Πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές

Στο υπόμνημα παρατίθενται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις υποχρεώσεις που έχουν εκπληρώσει η κεντρική προμηθεύτρια και οι οκτώ εταιρείες που λειτουργούν τα καταστήματα.

Ειδικότερα, ο ΦΠΑ που προκύπτει από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας για την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 287.003,27 ευρώ. Για τις οκτώ εταιρείες του δικτύου αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.

Επιπλέον, κατατίθενται παραστατικά για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 282.018,25 ευρώ από τέσσερις εταιρείες του δικτύου, καθώς και πληρωμές 37.604,43 ευρώ που αφορούν φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες οφειλές προς

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