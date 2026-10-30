«Χωριάτικο»: Δέκα προφυλακιστέοι μετά την απολογία των 29 κατηγορουμένων

Snapshot Δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στην υπόθεση του «Χωριάτικου» μετά τις απολογίες 29 ατόμων.

Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια και οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών.

Μία λογίστρια κρίθηκε προφυλακιστέα, ενώ ο πατέρας της τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι λόγω ηλικίας και υγείας.

Οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν είχαν ρόλους στην καθημερινή λειτουργία και υλοποίηση ενεργειών του κυκλώματος.

Πολλοί από τους κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν τον πραγματικό χαρακτήρα της δραστηριότητας και ότι εκτελούσαν απλώς εντολές χωρίς ουσιαστική συμμετοχή. Snapshot powered by AI

Στις δέκα ανέρχονται πλέον οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης για την υπόθεση του «Χωριάτικου», καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά ο κύκλος των απολογιών των 29 κατηγορουμένων. Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε στις δέκα το πρωί και εξελίχθηκε σε μαραθώνια, με τους κατηγορουμένους να περνούν διαδοχικά ενώπιον των τριών ανακριτών. Τελευταία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μία λογίστρια, ενώ νωρίτερα ο πατέρας της, που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχιλογιστή, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, λόγω της ηλικίας και των προβλημάτων υγείας του.

Στο επίκεντρο των σημερινών απολογιών βρέθηκαν πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών του κυκλώματος. Επιχειρηματίες που εμφανίζονται ως «μπροστινοί», λογιστές και εργαζόμενοι σε εταιρείες που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά κλήθηκαν να εξηγήσουν τον ρόλο τους στο επιχειρηματικό πλέγμα που περιγράφεται στη δικογραφία.

Η υπερασπιστική γραμμή που προβάλλουν αρκετοί από αυτούς είναι ότι δεν γνώριζαν τον πραγματικό χαρακτήρα της δραστηριότητας και ότι η δική τους εμπλοκή περιοριζόταν στην εκτέλεση εντολών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ήταν απλοί εργαζόμενοι, με χαμηλές αποδοχές, χωρίς ουσιαστική γνώση ή συμμετοχή στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

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