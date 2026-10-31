Χωριάτικο: Άφαντη η Ρωσίδα που φέρεται να ήταν η «σκιά» του ιδιοκτήτη - Η γυναίκα κλειδί στη Ρόδο

Snapshot Μία 43χρονη Ρωσίδα, γνωστή ως «Εκατερίνα», φέρεται να ήταν στενή συνεργάτιδα του «Mr Χωριάτικου» και παραμένει άφαντη μετά τη σύλληψή του.

Το κύκλωμα φέρεται να διαχειριζόταν μεγάλα ποσά από την εκμετάλλευση παραλιών και επιχειρήσεων στη Ρόδο, με επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες ακόμα και στο εξωτερικό.

Μία δεύτερη γυναίκα, η Α.Π., θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στη λειτουργία του κυκλώματος και φέρεται να είχε ρόλο σε δημοπρασίες και στο λογιστικό γραφείο που λειτουργούσε ως επιχειρησιακό κέντρο.

Το κύκλωμα διατηρούσε πλωτό εστιατόριο σε αρχαιολογικό χώρο της Ρόδου, το οποίο σφραγίστηκε πρόσφατα μετά από εντολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την πιθανή σύνδεση του κυκλώματος με χώρους στάθμευσης, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν το πλήρες εύρος των παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρόδο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρόδο έρχονται στο φως, με τις γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ανάμεσά τους, μία 43χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, η οποία φέρεται να αποτελούσε στενή συνεργάτιδα του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικου» και παραμένει μέχρι σήμερα άφαντη, αλλά και μία δεύτερη γυναίκα που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε κομβικό ρόλο στις δραστηριότητες της οργάνωσης στο νησί.

Οι νέες πληροφορίες σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να διαχειριζόταν τα μεγάλα χρηματικά ποσά από την εκμετάλλευση παραλιών και επιχειρήσεων, ενώ αποκαλύπτουν τις διασυνδέσεις του με επενδύσεις στο εξωτερικό, δημοπρασίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονταν ακόμη και εντός αρχαιολογικών χώρων.

Άφαντη η 43χρονη Ρωσίδα που φέρεται να ήταν η «σκιά» του «Mr Χωριάτικου»

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία 43χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, γνωστή στο περιβάλλον της οργάνωσης με το όνομα «Εκατερίνα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, διατηρούσε στενή σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και φέρεται να τον συνόδευε συχνά στις μετακινήσεις του. Η ίδια, ωστόσο, εξακολουθεί να αναζητείται.

Η τελευταία γνωστή παρουσία της στο πλευρό του «Mr Χωριάτικου» καταγράφεται μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό του σε ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. Οι δύο τους είχαν μεταβεί για φαγητό στους Αγίους Θεοδώρους, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει την εντύπωση πως εκείνος δεν σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έδωσε εντολή στη 43χρονη να απομακρύνει το όχημά του από την περιοχή και να επιστρέψει στην Αθήνα. Η γυναίκα φέρεται να ακολούθησε τις οδηγίες του, ενώ οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις της διαπίστωσαν ότι ταξίδευε μόνη της. Την ίδια ώρα, ο «Mr Χωριάτικο» είχε καταφέρει να απομακρυνθεί και να φτάσει μέχρι την Αμφιλοχία.

Η προσπάθειά του να διαφύγει, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν σε ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, ενώ η 43χρονη εξαφανίστηκε από το πεδίο των ερευνών.

Επενδύσεις στο Ντουμπάι και μεγάλα χρηματικά ποσά

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να διοχετεύονταν τα έσοδα από τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, άτομο με αρχικά Κ.Α., το οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, φέρεται το τελευταίο διάστημα να είχε στραφεί σε επενδύσεις ακινήτων στο Ντουμπάι.

Οι μετακινήσεις του στο εξωτερικό φέρεται να ήταν συχνές, ενώ σε ορισμένα ταξίδια τον συνόδευε και ο «Mr Χωριάτικο».

Το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η οργάνωση φέρεται να εκμεταλλευόταν συνολικά 28 παραλίες στη Ρόδο, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων, τον τρόπο μεταφοράς τους και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις στο εξωτερικό για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Η γυναίκα-κλειδί στο λογιστικό γραφείο της Ρόδου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και ο ρόλος μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε σημαντική θέση στη λειτουργία του κυκλώματος στη Ρόδο.

Πρόκειται για την Α.Π., η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί στις παρεμβάσεις της οργάνωσης σε δημοπρασίες για την εκμετάλλευση προνομιακών σημείων του νησιού.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει λογιστικό γραφείο στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως άτυπο επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εργαζόμενοι του γραφείου, ενώ εξετάζεται ο ρόλος του καθενός στη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των οικονομικών συναλλαγών της οργάνωσης.

Το πλωτό εστιατόριο μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Η δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν περιοριζόταν στην εκμετάλλευση παραλιών και καταστημάτων εστίασης. Στις δραστηριότητές του περιλαμβανόταν και πλωτή επιχείρηση εστίασης στον Ναυτικό Όμιλο της Ρόδου, η οποία φέρεται να συγκαταλεγόταν στις πλέον επικερδείς δραστηριότητες της οργάνωσης.

Ωστόσο, η λειτουργία της είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο των αρμόδιων υπηρεσιών. Το καλοκαίρι του 2025, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου είχε ζητήσει την απομάκρυνση της πλωτής κατασκευής, καθώς αυτή βρισκόταν εντός οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου.

Στο σχετικό έγγραφο αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Ο χώρος εγκατάστασης της πλωτής κατασκευής βρίσκεται εντός του οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση απομάκρυνση της τρίσταθμης πλωτής κατασκευής».

Παρά την εντολή απομάκρυνσης, η επιχείρηση φέρεται να συνέχισε τη λειτουργία της και το καλοκαίρι του 2026. Τελικά, σφραγίστηκε πριν από λίγα 24ωρα, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου.

Στο μικροσκόπιο και οι χώροι στάθμευσης

Η έρευνα για την έκταση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης συνεχίζεται, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το δίκτυο των επιχειρηματικών συμφερόντων της ενδέχεται να ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Εκτός από τις παραλίες, τα καταστήματα εστίασης και την πλωτή επιχείρηση, στο πεδίο των ερευνών έχουν μπει και χώροι στάθμευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό συνδέονταν με το κύκλωμα.

Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων, τις οικονομικές διαδρομές και τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πραγματικό εύρος της δράσης της οργάνωσης στη Ρόδο.

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