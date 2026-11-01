«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο»

Snapshot Το κύκλωμα πίσω από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» φέρεται να είχε παράλληλες παράνομες δραστηριότητες σε νυχτερινά κέντρα και strip club στη Λεωφόρο Συγγρού.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και είχε υπό τον έλεγχό του το strip club όπου γινόταν εκμετάλλευση και ξυλοδαρμοί πελατών.

Από υποκλαπείσες συνομιλίες προκύπτει ότι υπάλληλοι έκλεβαν χρήματα από πελάτες, χρησιμοποιώντας κάρτες και ταυτότητες, με ποσά που έφταναν χιλιάδες ευρώ.

Υπάρχουν αποσπάσματα διαλόγων που αναφέρουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στο όνομα του κυρίου Άγγελου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στη διάθεσή της αποδεικτικά στοιχεία από τις υποκλαπείσες συνομιλίες για τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους για τη δράση του κυκλώματος που βρισκόταν πίσω από την αλυσίδα αρτοποιίων «Χωριάτικο» αποκαλύπτει η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου, φερόμενους ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης στη νύχτα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχε υπό τον έλεγχό του strip club στη Λεωφόρο Συγγρού όπου εξέδιδαν γυναίκες και «έγδυναν» τους «πελάτες» - κυρίως ξένους- που όταν διαμαρτύρονταν για υπερχρεώσεις ξυλοκοπούνταν και τους έπαιρναν τα λεφτά.

Στους νέους διαλόγους που έπιασε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας, ακούγονται δύο υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου να μιλούν για έναν ξένο πελάτη που είχε πιει και να περιγράφουν πώς του έκλεβαν χρήματα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

-Κατηγορούμενος Α: Έτοιμος είναι παραπατάει. Δεν το έχω πειράξει πάρα πολύ, έχει κάρτες έχω πάρει και φωτοτυπία έχει διαβατήριο άμα θέλεις να κάνεις συναλλαγή έχει διαβατήριο το δίνει με τη μία. Είναι για κλέψιμο.

-Κατηγορούμενος Β: Του βαρέσανε πιστολιά του πήρε την κάρτα ο άλλος.

- Κατηγορούμενος Α: Πόσο του βάρεσε;- Κατηγορούμενος Β: 2.900 , 3.900 (……)

-Κατηγορούμενος Α: Φίλε εγώ του τα 'βγαλα από το ATM.

Επίσης, υπάρχει και διάλογος υπαλλήλων, όπου γίνεται ξεκάθαρα αναφορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

-Κατηγορούμενος Α: Και σου μιλάει έτσι;

-Κατηγορούμενος Β: Ναι έτσι μου μιλάει ναι και τι άλλο και τους έχω κάνει εντάξει για τον κύριο Άγγελο έχω κάνει έχω ξεπλύνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούς ακούς τώρα τι σου λέω;

- Κατηγορούμενος Α: Εντάξει.

-Κατηγορούμενος Β: Και κάθονται και μου λένε εμένα ότι κλέβω και ότι κάνω; Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι καμιά φορά.

Οι διάλογοι ντροπής της «θείας Μαίρης» της εφορίας με τους συνεργάτες του κυκλώματος

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση φοροαραπάτης για το «Χωριάτικο».

Όπως φαίνεται το κύκλωμα είχε επαφή με στελέχη του ΕΦΚΑ στην ΔΟΥ Καλλιθέας. Μάλιστα το κύκλωμα «αγαπούσε» πολύ την περιοχή της Καλλιθέας που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια οι εταιρείες του κυκλώματος καθώς μόνο εκεί εντοπίστηκαν συνολικά 113 ΑΦΜ εταιριών που εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Η σχέση του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ Καλλιθέας διαπιστώθηκε αρχικά μέσα από τους κοριούς της ΕΛΑΣ και καταγράφηκε στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ. Από την έκθεση της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι ανώτατο πρόσωπο στη ΔΥΟ Καλλιθέας είχε θερμές σχέσεις με το «δεξί χέρι» του αρχηγού του κυκλώματος

«Οι συνομιλίες της συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας αποτυπώνουν σταθερή, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους. Η μεταξύ τους επαφή δεν είχε αποκλειστικά τυπικό ή περιστατικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι επανειλημμένες αναφορές σε επικοινωνία από άλλο τηλέφωνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται τόσο το δεξί χέρι του κυκλώματος όσο και το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας ή αλλιώς «θεία Μαίρη» όπως συνήθιζε να την αναφέρει η συνεργάτιδα του αρχηγού έπαιρναν μέτρα προφύλαξης καθώς όπως φαίνεται είχαν συχνές επικοινωνίες από κινητό τηλέφωνο.

Γιατί ο mr. Χωριάτικο αγαπούσε τόσο πολύ την Καλλιθέα

Σε χάρτη που παρουσίασε το Mega στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας εντοπίστηκαν συνολικά ούτε μία ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά 62 (!) εταιρείες που είχαν σχέση με το κύκλωμα.

Η ΔΟΥ Καλλιθέας βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 195. ΟΙ 62 εταιρίες εντοπίστηκαν όλες γεωγραφικά στην περιοχή της Καλλιθέας και κοντά στην εφορία. Συγκεκριμένα:

Στη Λεωφόρο Συγγρού 168 βρέθηκαν 8 εταιρίες

Στη Λεωφόρο Συγγρού 140 βρέθηκαν 8 εταιρίες

Στην οδό Σαριπόλου 2-4 βρέθηκαν 25 εταιρίες και

Στην οδό Ξενοφώντος 164 βρέθηκαν 21 εταιρείες

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση η «θεία Μαίρη»

Η σχέση που είχε το δεξί χέρι του κυκλώματος με τη «θεία Μαίρη» αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους διαλόγους που είχαν μεταξύ τους αλλά και τη συνεχής αναφορά για τηλεφωνική επικοινωνία στο «άλλο τηλέφωνο».

Οι διάλογοι της ντροπής

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε πολλές συνομιλίες μεταξύ τους με το Mega να αποκαλύτει ορισμένους από αυτούς.

Η πρώτη συνομιλία

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Έλα Δήμητρα!

Συνεργάτιδα Αρχηγού: Τι κάνετε; Να σας πάρω στο άλλο;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Ναι πάρε με, πάρε με.

Σημειώνεται ότι η «θεία Μαίρη» ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ από το 2014 ενώ είχε εμπειρία και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών καθώς συμμετείχε σε αρκετούς από αυτούς.

Η δεύτερη συνομιλία

Ο κοριός της αστυνομίας σε άλλη συνομιλία κατέγραψε το σήμα που έπεσε από δεξί χέρι του κυκλώματος για επικείμενο έλεγχο σε κατάστημα του κυκλώματος.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Θα έρθει η θεία μου η Μαίρη το μεσημέρι

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καταλάβατε...

Διαχειριστής καταστήματος: Κρίμα είναι η κακομοίρα μωρέ... Ναι πες της να έρθει.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε, ναι δώστε εκεί, βοηθάει και εκεί τη γειτονιά...

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει...

Συνεργάτιδα αρχηγού: Δυομιση ώρα θα έρθει. Τη θυμάστε έτσι;

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει, ναι.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Την έχετε γνωρίσει; Να βρει εσάς να της πω;

Διαχειριστής καταστήματος: Ε όχι μωρέ αλλά τα παιδιά εδώ την ξέρουν.

Η τρίτη συνομιλία

Σε άλλη συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ φαίνεται η θερμή σχέση που είχε το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ με το δεξί χέρι του κυκλώματος. Όπως φαίνεται οι δύο γυναίκες είχαν σχέσεις και σε προσωπικό επίπεδο πέρα από επαγγελματικό επίπεδο.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ναι;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Καλημέρα κούκλα, τι κάνεις;

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καλημέρα τι κάνετε;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Δεν μπορείς άμα δε μ΄ ακούσεις.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε δε γίνεται...

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Λοιπόν άκου να σου πω... Η αυτή δεν ήταν... Κάτσε να σου πω, περίμενε λίγο περίμενε.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Κάθισε θα σας πάρω στο άλλο, θα σας πάρω στο άλλο όχι εδώ

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Πάρε με, πάρε με

Δείτε το βίντεο του Mega:

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