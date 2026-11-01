Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παραδέχτηκε ότι έγραψε το σημείωμα με την αναφορά στον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η υπόθεση αφορά κυρίως φορολογικές παραβάσεις και εισφοροδιαφυγή, όχι αδικήματα σχετιζόμενα με τη γενετήσια ζωή ή τη σωματεμπορία.

Ο Γιαννακόπουλος σκοπεύει να ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του για να καλύψει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Ο λογιστής της εταιρείας είχε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της δομής που επέτρεπε τη μη απόδοση φόρων και εισφορών.

Δεν υπάρχουν κατηγορίες για βίαια αδικήματα ή δωροδοκίες υπαλλήλων φορολογικών υπηρεσιών σε βάρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Snapshot powered by AI

Στην υπόθεση του «Χωριάτικου» και στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο MEGA. Μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε ότι ο εντολέας του είχε γράψει το σημείωμα που εντοπίστηκε και στο οποίο αναφερόταν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τη φράση: «Όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια».

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε αρχικά ότι, με βάση το κατηγορητήριο, η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και εισφοροδιαφυγή, διαψεύδοντας όσα έχουν ακουστεί για εμπλοκή του εντολέα του σε αδικήματα που σχετίζονται με τη γενετήσια ζωή, τη σωματεμπορία και τη μαστροπεία.

Όπως ανέφερε, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος προτίθεται να ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του, προκειμένου να καταβάλει στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ το ποσό που του αναλογεί.

Τι υποστήριξε για τις οφειλές και τον ρόλο του λογιστή

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο εντολέας του είχε στο παρελθόν 4.500 εργαζομένους και υποστήριξε πως κανένας εργαζόμενος ή προμηθευτής δεν έχει οικονομικές απαιτήσεις από εκείνον.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσό που αφορά την υπόθεση επιμερίζεται και σε άλλους επιχειρηματίες που είναι συγκατηγορούμενοι, ενώ έκανε αναφορά και στον λογιστή της εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο λογιστής είχε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της εταιρικής δομής, μέσω της οποίας μεταφέρονταν τα χρήματα χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενοι φόροι και εισφορές.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το ποσό που του αναλογεί, ακόμη και με τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

«Πράγματι έγραψε αυτό το πράγμα για τον Χρυσοχοΐδη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο σημείωμα που φέρεται να άφησε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και στο οποίο αναγραφόταν: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Όπως αποκάλυψε, όταν επισκέφθηκε τον εντολέα του στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, τον ρώτησε εάν πράγματι είχε γράψει τη συγκεκριμένη φράση. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρχικά αιφνιδιάστηκε, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το σημείωμα ήταν δικό του και είχε γραφτεί με τον γραφικό του χαρακτήρα.

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του τού εξήγησε πως θεωρεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έναν έντιμο και αυστηρό υπουργό, ο οποίος, ωστόσο, κατά την άποψή του, τον έχει στοχοποιήσει. Για τον λόγο αυτό, όπως φέρεται να είπε, επιθυμούσε την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση.

Ο κ. Δημητρακόπουλος χαρακτήρισε το σημείωμα «επιπόλαιη ενέργεια», ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος εκλαμβάνει τις αναφορές στον υπουργό ως δημόσιο έπαινο για το έργο του.

Τι είπε για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης

Αναφερόμενος στη συνέχεια της υπόθεσης, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης στηρίζεται κυρίως στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Ειδικά για τη Ρόδο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κατηγορία για εκβίαση, ληστεία ή άλλα βίαια αδικήματα. Για τις δραστηριότητες στις παραλίες, ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, προσφέροντας υψηλότερο τίμημα, το οποίο στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα είπε, δεν καταβαλλόταν.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν έχει δώσει χρήματα σε υπαλλήλους φορολογικών υπηρεσιών, του ΚΕΦΟΔΕ ή του πρώην ΣΔΟΕ, ούτε είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί τους.

Στους νέους διαλόγους που έπιασε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας, ακούγονται δύο υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου να μιλούν για έναν ξένο πελάτη που είχε πιει και να περιγράφουν πώς του έκλεβαν χρήματα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

-Κατηγορούμενος Α: Έτοιμος είναι παραπατάει. Δεν το έχω πειράξει πάρα πολύ, έχει κάρτες έχω πάρει και φωτοτυπία έχει διαβατήριο άμα θέλεις να κάνεις συναλλαγή έχει διαβατήριο το δίνει με τη μία. Είναι για κλέψιμο.

-Κατηγορούμενος Β: Του βαρέσανε πιστολιά του πήρε την κάρτα ο άλλος.

- Κατηγορούμενος Α: Πόσο του βάρεσε;- Κατηγορούμενος Β: 2.900 , 3.900 (……)

-Κατηγορούμενος Α: Φίλε εγώ του τα 'βγαλα από το ATM.

Επίσης, υπάρχει και διάλογος υπαλλήλων, όπου γίνεται ξεκάθαρα αναφορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

-Κατηγορούμενος Α: Και σου μιλάει έτσι;

-Κατηγορούμενος Β: Ναι έτσι μου μιλάει ναι και τι άλλο και τους έχω κάνει εντάξει για τον κύριο Άγγελο έχω κάνει έχω ξεπλύνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούς ακούς τώρα τι σου λέω;

- Κατηγορούμενος Α: Εντάξει.

-Κατηγορούμενος Β: Και κάθονται και μου λένε εμένα ότι κλέβω και ότι κάνω; Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι καμιά φορά.

Οι διάλογοι ντροπής της «θείας Μαίρης» της εφορίας με τους συνεργάτες του κυκλώματος

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση φοροαραπάτης για το «Χωριάτικο».

Όπως φαίνεται το κύκλωμα είχε επαφή με στελέχη του ΕΦΚΑ στην ΔΟΥ Καλλιθέας. Μάλιστα το κύκλωμα «αγαπούσε» πολύ την περιοχή της Καλλιθέας που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια οι εταιρείες του κυκλώματος καθώς μόνο εκεί εντοπίστηκαν συνολικά 113 ΑΦΜ εταιριών που εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Η σχέση του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ Καλλιθέας διαπιστώθηκε αρχικά μέσα από τους κοριούς της ΕΛΑΣ και καταγράφηκε στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ. Από την έκθεση της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι ανώτατο πρόσωπο στη ΔΥΟ Καλλιθέας είχε θερμές σχέσεις με το «δεξί χέρι» του αρχηγού του κυκλώματος

«Οι συνομιλίες της συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας αποτυπώνουν σταθερή, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους. Η μεταξύ τους επαφή δεν είχε αποκλειστικά τυπικό ή περιστατικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι επανειλημμένες αναφορές σε επικοινωνία από άλλο τηλέφωνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται τόσο το δεξί χέρι του κυκλώματος όσο και το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας ή αλλιώς «θεία Μαίρη» όπως συνήθιζε να την αναφέρει η συνεργάτιδα του αρχηγού έπαιρναν μέτρα προφύλαξης καθώς όπως φαίνεται είχαν συχνές επικοινωνίες από κινητό τηλέφωνο.

Γιατί ο mr. Χωριάτικο αγαπούσε τόσο πολύ την Καλλιθέα

Σε χάρτη που παρουσίασε το Mega στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας εντοπίστηκαν συνολικά ούτε μία ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά 62 (!) εταιρείες που είχαν σχέση με το κύκλωμα.

Η ΔΟΥ Καλλιθέας βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 195. ΟΙ 62 εταιρίες εντοπίστηκαν όλες γεωγραφικά στην περιοχή της Καλλιθέας και κοντά στην εφορία. Συγκεκριμένα:

Στη Λεωφόρο Συγγρού 168 βρέθηκαν 8 εταιρίεςΣτη Λεωφόρο Συγγρού 140 βρέθηκαν 8 εταιρίεςΣτην οδό Σαριπόλου 2-4 βρέθηκαν 25 εταιρίες καιΣτην οδό Ξενοφώντος 164 βρέθηκαν 21 εταιρείες

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση η «θεία Μαίρη»

Η σχέση που είχε το δεξί χέρι του κυκλώματος με τη «θεία Μαίρη» αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους διαλόγους που είχαν μεταξύ τους αλλά και τη συνεχής αναφορά για τηλεφωνική επικοινωνία στο «άλλο τηλέφωνο».

Οι διάλογοι της ντροπής

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε πολλές συνομιλίες μεταξύ τους με το Mega να αποκαλύτει ορισμένους από αυτούς.

Η πρώτη συνομιλία

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Έλα Δήμητρα!

Συνεργάτιδα Αρχηγού: Τι κάνετε; Να σας πάρω στο άλλο;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Ναι πάρε με, πάρε με.

Σημειώνεται ότι η «θεία Μαίρη» ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ από το 2014 ενώ είχε εμπειρία και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών καθώς συμμετείχε σε αρκετούς από αυτούς.

Η δεύτερη συνομιλία

Ο κοριός της αστυνομίας σε άλλη συνομιλία κατέγραψε το σήμα που έπεσε από δεξί χέρι του κυκλώματος για επικείμενο έλεγχο σε κατάστημα του κυκλώματος.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Θα έρθει η θεία μου η Μαίρη το μεσημέρι

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καταλάβατε...

Διαχειριστής καταστήματος: Κρίμα είναι η κακομοίρα μωρέ... Ναι πες της να έρθει.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε, ναι δώστε εκεί, βοηθάει και εκεί τη γειτονιά...

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει...

Συνεργάτιδα αρχηγού: Δυομιση ώρα θα έρθει. Τη θυμάστε έτσι;

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει, ναι.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Την έχετε γνωρίσει; Να βρει εσάς να της πω;

Διαχειριστής καταστήματος: Ε όχι μωρέ αλλά τα παιδιά εδώ την ξέρουν.

Η τρίτη συνομιλία

Σε άλλη συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ φαίνεται η θερμή σχέση που είχε το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ με το δεξί χέρι του κυκλώματος. Όπως φαίνεται οι δύο γυναίκες είχαν σχέσεις και σε προσωπικό επίπεδο πέρα από επαγγελματικό επίπεδο.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ναι;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Καλημέρα κούκλα, τι κάνεις;

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καλημέρα τι κάνετε;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Δεν μπορείς άμα δε μ΄ ακούσεις.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε δε γίνεται...

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Λοιπόν άκου να σου πω... Η αυτή δεν ήταν... Κάτσε να σου πω, περίμενε λίγο περίμενε.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Κάθισε θα σας πάρω στο άλλο, θα σας πάρω στο άλλο όχι εδώ

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Πάρε με, πάρε με

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