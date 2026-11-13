Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Έξι στη φυλακή, αναζητούνται δύο επιχειρηματίες εκτός συνόρων

Snapshot Έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών δικηγόρος, τρεις λογιστές, ένας επιχειρηματίας και ένας μεσάζοντας.

Δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις.

Τρεις από τους τελευταίους κατηγορούμενους αρνήθηκαν τις κατηγορίες ή υποστήριξαν περιορισμένη εμπλοκή, με τον 55χρονο λογιστή να δηλώνει άγνοια για τους υπόλοιπους.

Οι Αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό πριν τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Η ποινική δίωξη για τους επιχειρηματίες που αναζητούνται παραμένει ενεργή και θα συνεχιστεί από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Στους έξι ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι που οδηγούνται στη φυλακή για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η διαδικασία των απολογιών των 16 συλληφθέντων ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έπειτα από περισσότερες από 15 ώρες. Μετά την ολοκλήρωσή της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση ακόμη τριών κατηγορουμένων. Ενός 55χρονου λογιστή, ενός 48χρονου δικηγόρου και ενός 45χρονου λογιστή.

Έξι στη φυλακή

Έτσι, συνολικά έξι άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα. Πρόκειται για έναν δικηγόρο, τρεις λογιστές, έναν επιχειρηματία και έναν μεσάζοντα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να συνδέει τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» με τις εταιρείες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα.

Οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί που προέβαλαν ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν.

Ο 55χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν περίπου 250 ΑΦΜ νομικών προσώπων, υποστήριξε ότι στις αρχές του 2025 αναγκάστηκε, λόγω προβλημάτων υγείας, να παραχωρήσει το λογιστικό του γραφείο σε έναν 34χρονο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Ο 48χρονος δικηγόρος ανέφερε από την πλευρά του ότι είχε αναλάβει ρόλο νομικού συμβούλου για τον φερόμενο ως επικεφαλής της δεύτερης ομάδας του κυκλώματος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή στη σύσταση των εταιρειών.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, 45χρονος λογιστής, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στο εξωτερικό δύο επιχειρηματίες που αναζητούν οι Αρχές

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς φέρεται να έφυγαν από τη χώρα λίγο πριν από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Για την πορεία της υπόθεσης μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι η ποινική δίωξη σε βάρος τους παραμένει σε ισχύ και ότι θα αναζητηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

«Η κατηγορία από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση

Με τις χθεσινοβραδινές αποφάσεις ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 16 προσώπων που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει όμως ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά της.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, με τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης να συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακρίτρια αναμένεται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και των ευρημάτων της έρευνας ώστε να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες.

Ετσι λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες, για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή να αποστείλει κλήσεις σε απολογία.

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