Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Τι τύχη μπορεί να έχουν οι «Αχυράνθρωποι» - Νομική ανάλυση

Snapshot Η ευθύνη των «αχυρανθρώπων» στη δικογραφία φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εξαρτάται από τον ρόλο, τη γνώση και τη συμβολή τους στις παράνομες πράξεις.

Η απουσία πραγματικής διοίκησης δεν απαλλάσσει από ποινική ευθύνη αν αποδειχθεί συνειδητή διευκόλυνση του παράνομου μηχανισμού.

Για την ποινική ευθύνη απαιτείται απόδειξη γνώσης και θέλησης συμμετοχής, ενώ η άγνοια ουσιωδών γεγονότων μπορεί να αποκλείσει τον δόλο.

Η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση επιφέρει βαριές ποινές, με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, ενώ η εξατομίκευση των κατηγοριών γίνεται ανάλογα με τον ρόλο.

Η προσωπική ευθύνη για εταιρικά χρέη προϋποθέτει διοικητική ιδιότητα, σύνδεση με την οφειλή και υπαιτιότητα, και απαιτεί εξατομικευμένη απόδειξη στη δικαστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Ο ένας μετά τον άλλον πέρασαν την πόρτα του ανακριτή οι εμπλεκόμενοι στην πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και οι αποκαλύψεις για τα πρόσωπα και τις καταστάσεις συνεχίζονται.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης, στη δικογραφία της οποίας αναφέρονται 1283 άτομα, βρίσκονται κάποιοι που χαρακτηρίστηκαν «αχυράνθρωποι».

Ένα σημαντικό κομμάτι του νομικού σκέλους της υπόθεσης, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί εκ των κατηγορουμένων αναφέρουν ότι λάμβαναν ένα μικρό χρηματικό ποσό για να προσδιορίζονται ως διαχειριστές, έχει το ερώτημα: Πότε ο εικονικός διαχειριστής ευθύνεται ποινικά και οικονομικά

Η ευθύνη των λεγόμενων «αχυρανθρώπων»

Η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα: Την ευθύνη των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονται ως εταίροι ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ την πραγματική διοίκηση ασκούν άλλοι. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που μίλησαν στο Newsbomb, η νομική τους μεταχείριση εξαρτάται από τον ρόλο που ανέλαβαν, όσα γνώριζαν και τη συμβολή τους στις πράξεις που ερευνώνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ της 7ης Νοεμβρίου 2026, η έρευνα αφορά δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, με οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Οι αρχές περιγράφουν έναν μηχανισμό στον οποίο οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να κρύβονταν πίσω από εικονικούς διαχειριστές, ορισμένοι από τους οποίους στρατολογούνταν λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους και λάμβαναν μικρή αμοιβή. Πρόκειται για την εκδοχή της έρευνας, η οποία θα αξιολογηθεί δικαστικά.

Οι κατηγορίες και η εξατομίκευση της ευθύνης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι διώξεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και συνέργεια σε αυτήν, πλαστογραφία κατά του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι στο Newsbomb, η διατύπωση «κατά περίπτωση» έχει ουσιαστική σημασία: Οι κατηγορίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο.

Η γνώση και η συνειδητή συνδρομή

Έμπειροι νομικοί στους οποίους απευθύνθηκε το Newsbomb, τονίζουν ότι στο ποινικό δίκαιο δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα με τίτλο «αχυράνθρωπος». Πίσω από τον ίδιο όρο μπορεί να βρίσκεται ένα πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία του, αλλά και κάποιος, ο οποίος συνειδητά δάνεισε το όνομα και την υπογραφή του για να διευκολύνει παράνομες πράξεις. Για τα εκ δόλου εγκλήματα απαιτείται να αποδειχθεί η αναγκαία γνώση και θέληση συμμετοχής. Η πραγματική άγνοια ουσιωδών περιστατικών μπορεί να αποκλείσει τον δόλο. Διαφορετικό ζήτημα, ωστόσο, αποτελεί ο ισχυρισμός ότι κάποιος γνώριζε τι συνέβαινε, αλλά αγνοούσε ότι αυτό απαγορεύεται.

Η υπογραφή εταιρικών εγγράφων, η παραχώρηση κωδικών TAXISnet, η διάρκεια της συνεργασίας και οι αμοιβές αποτελούν στοιχεία προς αξιολόγηση. Χρειάζεται, όμως, να εξεταστούν μαζί με τις οδηγίες που δόθηκαν, τις επικοινωνίες, τις συναλλαγές και την πρόσβαση στις εταιρικές υποθέσεις. Η οικονομική ανάγκη και η ευαλωτότητα βοηθούν να κατανοηθεί πώς δημιουργήθηκε η σχέση, χωρίς από μόνες τους να αποδεικνύουν ούτε γνώση ούτε άγνοια. Το βάρος απόδειξης της ποινικής ενοχής δεν μεταφέρεται στον κατηγορούμενο.

Από την άλλη πλευρά, η απουσία πραγματικής διοίκησης δεν εξασφαλίζει απαλλαγή όταν αποδεικνύεται συνειδητή διευκόλυνση. Η νομολογία έχει δεχθεί ποινική ευθύνη εικονικού διαχειριστή ως συνεργού σε απάτη, επειδή γνώριζε και υποστήριζε τον παράνομο μηχανισμό. Για την απάτη δεν απαιτείται το κύριο παράνομο όφελος να καταλήξει στον ίδιο· μπορεί να επιδιώκεται το όφελος τρίτου. Επομένως, η μικρή αμοιβή δεν αποτελεί από μόνη της λόγο απαλλαγής.

Ιδιαίτερη απόδειξη απαιτεί η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Η συνδρομή σε μία συγκεκριμένη πράξη δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τη συνειδητή συμμετοχή σε επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διαρκή εγκληματική δράση. Αν, όμως, αποδειχθεί τέτοια ένταξη, δεν χρειάζεται το μέλος να έχει τελέσει προσωπικά κάθε επιμέρους έγκλημα. Η διάκριση αυτή καθορίζει ποιες πράξεις μπορούν να αποδοθούν στον καθένα.

Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες μιας καταδίκης

Εξίσου κρίσιμη είναι η διάκριση της οφειλής από την απάτη. Το ανεξόφλητο εταιρικό χρέος δεν αρκεί, μόνο του, για να αποδείξει απάτη κατά του Δημοσίου. Απαιτείται συγκεκριμένη παραπλάνηση, η οποία προκάλεσε επιζήμια πράξη, παράλειψη ή ανοχή και συνδέεται αιτιωδώς με την περιουσιακή βλάβη. Πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστούν η παραπλανητική συμπεριφορά και η ζημία που προκάλεσε, με χωριστή εξέταση της συμβολής κάθε κατηγορουμένου.

Τα προβλεπόμενα πλαίσια ποινής είναι βαριά. Η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Η απάτη που στρέφεται άμεσα κατά του Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, προβλέπει κατ’ αρχήν κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Αυτά είναι νομοθετικά πλαίσια πριν από τυχόν νόμιμες μειώσεις. Η μορφή της συμμετοχής, τα ελαφρυντικά, ο χρόνος τέλεσης και η εφαρμογή τυχόν ευμενέστερου νόμου επηρεάζουν την τελική κρίση. Δεν επιτρέπουν πρόβλεψη ποινής για συγκεκριμένο κατηγορούμενο, επισημαίνουν οι νομικοί κύκλοι στο Newsbomb.

Συμπληρώνουν δε ότι η ουσιώδης συνεργασία στην αποκάλυψη της οργάνωσης μπορεί επίσης, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις του νόμου, να οδηγήσει σε ευνοϊκή ποινική μεταχείριση. Αντίστοιχα, η ρύθμιση μιας οφειλής δεν συνεπάγεται γενική απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες. Η πλήρης ικανοποίηση του ζημιωθέντος μπορεί να έχει ιδιαίτερες συνέπειες για περιουσιακά εγκλήματα, ανάλογα με τον χρόνο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται.

Η προσωπική ευθύνη για τα εταιρικά χρέη

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία εξετάζεται ποιος υποχρεούται να πληρώσει. Για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας απαιτεί σωρευτικά συγκεκριμένη διοικητική ιδιότητα, τον προβλεπόμενο χρονικό σύνδεσμο με την οφειλή και υπαιτιότητα για τη μη καταβολή της. Αντίστοιχες προϋποθέσεις προβλέπονται για ασφαλιστικές οφειλές. Στο πεδίο αυτό, ο νόμος αναθέτει στον ενδιαφερόμενο το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Πρόκειται για διαφορετικό κανόνα από εκείνον που διέπει την απόδειξη της ποινικής ενοχής.

Η αποδεδειγμένη μη συμμετοχή στη διοίκηση μπορεί να στηρίξει αίτημα απαλλαγής από αυτή την προσωπική ευθύνη. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η πραγματική άσκηση καθηκόντων, η διαχείριση λογαριασμών και το ποιος λάμβανε τις αποφάσεις.

Ο γενικός ισχυρισμός «ήμουν μόνο στα χαρτιά» χρειάζεται συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Συνυπολογίζονται επίσης η νομική μορφή της εταιρείας και η εταιρική ιδιότητα, ιδίως όπου προβλέπεται απεριόριστη ευθύνη εταίρου. Δεν μπορεί να αποδοθεί αυτομάτως σε κάθε εμφανιζόμενο διαχειριστή το σύνολο των χρεών ενός δικτύου επιχειρήσεων. Η φορολογική νομοθεσία καταλαμβάνει και όσους ασκούν στην πράξη τη διοίκηση, ακόμη και αν δεν εμφανίζονται επισήμως ως διαχειριστές.

Η δικαστική διερεύνηση καλείται, επομένως, να προσδιορίσει τι γνώριζε κάθε πρόσωπο, ποιες πράξεις έκανε και ποια αποτελέσματα συνδέονται με τη δική του συμπεριφορά. Η προστασία όσων χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους και η αναζήτηση της ευθύνης όσων συνειδητά διευκόλυναν ένα παράνομο σχέδιο προϋποθέτουν την ίδια εξατομικευμένη αποδεικτική εργασία. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η κρίση, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.