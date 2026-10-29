Κομισιόν: Πρόσκληση στα κράτη-μέλη για δάνεια 21,3 δισ. ευρώ μέσω του SAFE για αμυντικές επενδύσεις 

Η έμφαση δίνεται στην αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα drones, τα συστήματα αντι-drones, τα πυρομαχικά, τους πυραύλους και τη συνεργασία με την Ουκρανία 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κομισιόν: Πρόσκληση στα κράτη-μέλη για δάνεια 21,3 δισ. ευρώ μέσω του SAFE για αμυντικές επενδύσεις 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο του μηχανισμού δανείων SAFE ύψους 21,3 δισ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις και στήριξη της Ουκρανίας.
  • Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται σε αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, drones, συστήματα αντι-drones, πυρομαχικά, πυραύλους και συνεργασία με την Ουκρανία.
  • Η Ελλάδα μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα χρηματοδότηση και έχει ήδη εγκριθεί χρηματοδότηση έως 787,7 εκατ. ευρώ μέσω του SAFE.
  • Ο μηχανισμός SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε το 2025 και στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων των κρατών-μελών.
  • Το SAFE αποτελεί βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας «Readiness 2030» για την επιτάχυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της ετοιμότητας και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο του μηχανισμού χορήγησης δανείων SAFE (Security Action for Europe), ύψους 21,3 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τη νέα χρηματοδότηση, με βάση τις εθνικές αμυντικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω της ένταξης κοινών προμηθειών με το Κίεβο στα επενδυτικά τους σχέδια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών των ουκρανικών και των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως στους τομείς της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και των συστημάτων αντιμετώπισής τους, καθώς και των πυρομαχικών και των πυραύλων.

Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μπορεί πλέον να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα χρηματοδοτική πρόσκληση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος εκπρόσωπος, Τομάς Ρενιέ, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει ενδεικτική κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων και τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόσθετα αμυντικά σχέδια, τα οποία θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να αξιοποιηθεί το σύνολο των 21,3 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία. Μετά την υποβολή των αιτημάτων των κρατών-μελών, η Επιτροπή θα ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες χώρες για τις ενδεικτικές κατανομές των κονδυλίων εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

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Ο ευρωπαϊκός δανειοδοτικός μηχανισμός SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε τον Μάιο του 2025 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της ΕΕ και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Το Νοέμβριο του 2025, τα κράτη-μέλη υπέβαλαν στην Επιτροπή τα αμυντικά επενδυτικά τους σχέδια. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει εγκρίνει συμφωνίες δανειοδότησης και για τα 19 κράτη-μέλη που επέλεξαν να συμμετάσχουν στο SAFE, ενώ έχει υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες με 16 από αυτά.

Παράλληλα, έχει εκταμιεύσει σχεδόν 13,5 δισ. ευρώ σε 11 κράτη-μέλη που είχαν ζητήσει προχρηματοδότηση. Για την Ελλάδα, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2026 χρηματοδότηση έως 787,7 εκατ. ευρώ μέσω του SAFE, ενώ στις 23 Ιουλίου η χώρα έλαβε την πρώτη εκταμίευση, ύψους 118,15 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 15% του εγκεκριμένου ποσού.

Το SAFE αποτελεί βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας «Readiness 2030» της ΕΕ, με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων σε αμυντικές δυνατότητες, την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης μέσω της στενότερης συνεργασίας και των κοινών προμηθειών.

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