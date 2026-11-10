Τα 6 μεγάλα projects που έρχονται στην Κρήτη – Τουριστικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Επενδύσεις που ξεπερνούν συνολικά τα 2,5 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό στην Κρήτη , με έξι μεγάλα τουριστικά projects και νέες εξαγορές να διαμορφώνουν τις προοπτικές του νησιού. Οι αναπτύξεις αφορούν περιοχές από την Κίσσαμο και την Αγία Πελαγία μέχρι την Ελούντα, τη Σητεία και την Τριόπετρα.

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